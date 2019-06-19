Як спланувати подорож машиною

Подорож машиною – чудова можливість відвідати ті цікаві місця, які не входять до програми гідів, самостійно спланувати маршрут і графік відпочинку. Але з чого почати і як правильно спланувати ідеальну подорож? Читайте в нашому матеріалі. Про свій досвід подорожей на машині поділилася актриса серіалу «Кріпосна» Інна Рощина. Більше читайте у нашому матеріалі.

Щоб спланувати подорож машиною правильно, спочатку мандрівникам слід замислитися над кількома важливими запитаннями.

З ким їхати у подорож машиною?

Компанія – один із найважливіших пунктів ідеального відпочинку. Здавалося б, це само собою зрозуміло, але не завжди. Якщо деталі подорожі заздалегідь не обумовлені, в дорозі можуть виникнути неприємні ситуації та конфлікти.

Для того, щоб непорозуміння не затьмарили відпочинок, обов’язково зберіться разом напередодні, щоб обговорити все наживо в найдрібніших подробицях: фінансові витрати, точки відпочинку, час у дорозі, продукти для перекусів тощо. Якщо пересування машиною займає багато часу, з’ясуйте, чи може хтось крім вас сісти за кермо, якщо ж ні – розгляньте варіанти хостелів і готелів.

Куди поїхати і що побачити?

Якщо ви вирушаєте на машині з компанією, знову-таки, слід визначитися, що хоче побачити кожен з мандрівників, і узгодити маршрут. Якщо ви їдете в незнайоме місце, не полінуйтеся відвідати кілька сайтів із відгуками про місцевість. Це не тільки заощадить ваш час на складання маршруту, а й допоможе не вплутатися в несподівані ситуації.

Чи надовго?

Перед поїздкою необхідно розрахувати час маршруту, а також непередбачувані ситуації у дорозі, приділіть особливу увагу зворотному шляху. Якщо ви плануєте відвідати пам’ятки чи музеї, заздалегідь дізнайтеся час їх роботи, щоб не втрачати його даремно. Будьте готовими до додаткових зупинок, аварій і заторів.

Дорого чи дешево?

Бюджет вашої поїздки необхідно прорахувати до її початку. Якщо фінанси обмежені, заздалегідь подбайте про недороге житло, місцевих гідів, супермаркети по дорозі та інші необхідні моменти. Враховуйте вартість бензину, харчування і можливих додаткових витрат. Складіть маршрут таким чином, щоб не потрапляти на платні парковки. Обов’язково потрібно мати суму грошей «про всяк випадок».

Перевірка машини

У подорожі машиною один із найважливіших моментів, власне, сама машина. Перед поїздкою обов’язково пройдіть її технічний огляд, переконайтеся, що у вас є запасні шини, домкрат, на крайній випадок у вас повинні бути контакти механіка, який зможе проконсультувати у телефонному чи онлайн-режимі. Переконайтеся, що ваші документи на машину не прострочені, ознайомтеся з правилами руху в пунктах вашого прямування.

Що брати?

Багато речей брати не варто, це займе зайве місце у машині. Обов’язково візьміть зручний одяг, плед, ліки, засоби гігієни, одноразовий посуд, пакети для сміття, засоби від комах, опіків.

Щодо їжі, якщо ви не збираєтеся зупинятися на заправках, придбайте міні-холодильник. Ця річ зробить подорож значно комфортнішою. Запасіться великою кількістю води, овочами і фруктами. Також хорошим перекусом завжди є горіхи, сухофрукти, пластівці та енергетичні батончики.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Зірка серіалу «Кріпосна» Інна Рощина з дитинства часто подорожувала машиною. Актриса поділилася своїм досвідом та розповіла про незабутні поїздки:

«Я подорожувала машиною з батьками і з бабусею. А вона, до речі, теж водій. Ми часто їздили на море «дикунами», з наметами. Перша подорож на море у мене була у три роки. Ми їхали з батьками, дідусь був за кермом. Пам’ятаю, як їхали вночі і я розгледіла море. Як закричу:«Діду, повертай, морееее!». Хоча ніколи до того моря ще не бачила. Це була перша подорож на машині, від якої залишилися неймовірні враження. Я була у захваті».

Подорожуйте частіше!

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