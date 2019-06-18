Сьогодні, 18 червня, свій день народження святкує шикарна актриса Ксенія Мішина. І вже 22 липня глядачі побачать Ксенію у продовженні масштабної драми «Кріпосна» на телеканалі СТБ. Редакція сайту STB.UA вітає Ксенію Мішину зі святом!

Сьогодні талановита Ксенія Мішина відзначає свій день народження!

У 2015 році дівчина закінчила Київський національний університет театру, кіно і телебачення ім. І. К. Карпенка-Карого. Після університету дівчина стала актрисою Київського академічного Молодого театру.

Популярність до артистки прийшла після головної ролі в мелодрамі «Спокуса». За свою акторську кар’єру вона зіграла вже в понад десяти фільмах та серіалах.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Ксенія Мішина в масштабній драмі зіграла головну антагоністку — Лідію Шефер. Цій жінці не властиві сентименти, адже Лідія не вірить людям та дотримується невисокої думки про них.

Редакція сайту STB.UA долучається до привітань та бажає Ксенії Мішиній творчих успіхів!

Не пропустіть з 22 липня костюмовану драму «Кріпосна» на телеканалі СТБ!

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