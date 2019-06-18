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Галина Балан-Тимкіна очолила серіальне виробництво StarLightMedia

18.06.2019

За останній рік частка серіалів в ефірі телеканалів StarLightMedia збільшилася вдвічі. Серед улюбленців глядачів  ‒ багатосерійні фільми власного виробництва: «Кріпосна», «Будиночок на щастя», «Загадка для Анни» та інші. Медіагрупа продовжує розвивати цей напрям і планує суттєво збільшити виробництво серіалів. Саме тому було прийнято рішення запустити напрям серіального виробництва. Його генпродюсеркою стала Галина Балан-Тимкіна.

сериалы

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«Компанія включається в глобальний тренд    ставка на серіальне виробництво, ‒ каже про цей напрям керівник StarLightMedia Production Володимир Локотко. ‒ Ми бачимо, що глядачеві не вистачає якісних сильних історій. Саме тому ми створили окремий напрям у продакшені  ‒  серіальне виробництво, керувати яким погодилась Галина Балан-Тимкіна. Для нас отримати такого професійного керівника ‒ велика удача. Разом із нею ми зможемо здивувати мільйони глядачів».

У виробництві серіалів Галина Балан-Тимкіна працює понад 15 років, співпрацювала з багатьма телеканалами та до цього часу була креативним продюсером Star Media.

«Робота в StarLightMedia для мене  ‒  виклик і можливість у співпраці з колегами досягти нового рівня виробництва вітчизняного серіального продукту. Наша головна мета  ‒  дати глядачеві якісну емоцію й спонукати його мислити через нові потужні історії та глибоких комплексних героїв. І я впевнена, що завдяки команді професіоналів, однодумців ми зможемо втілити наші амбітні творчі плани та вкотре завоювати прихильність глядацької аудиторії»,  ‒ каже про свою нову роботу Галина Балан-Тимкіна.

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