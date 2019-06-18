Домашнє морозиво: топ-5 простих рецептів
Як приготувати домашнє морозиво з полуницею, бананом, апельсином, лимоном або ківі? З йогуртом або вершками – топ-5 простих рецептів від експертів Все буде добре, як приготувати морозиво в домашніх умовах, в нашому матеріалі.
Вершкове морозиво з полуницею
За таким рецептом можна легко заготовити ціле відерце смачного домашнього морозива.
- Вершки жирні – 350 мл;
- Молоко – 250 мл;
- Полуниця – 600 г;
- Цукор – 150 г;
- Яєчний жовток – 6 шт.
Приготування:
- У каструлі довести до кипіння вершки і молоко і відразу ж вимкнути.
- Відсипати 120 г цукру, змушують його з жовтками і збити віночком до отримання повітряної маси.
- Поступово, перемішуючи віночком, влити в яєчну масу гаряче молоко. Миску закрити харчовою плівкою.
- Підігріти до кипіння в мікрохвильовій печі і відправити в морозилку.
- Полуницю розрізати на четвертинки і посипати цукром. Дати постояти, щоб пустила сік.
- Коли морозиво охолоне, пересипати в нього полуницю разом з соком і перемішати.
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Морозиво з бананом
Інгредієнти в цьому рецепті розраховані на одну порцію! Пропорційно збільшуйте кількість продуктів з розрахунку на кількість членів сім’ї або гостей.
- Домашній йогурт – 4 ст. л.;
- Банан – 0,5 шт.;
- Ківі – 1 шт.;
- Ананас шматочками – 1 ст. л.;
- Мед – 1 ч. л.
Приготування:
- Очистити ківі і банан від шкірки.
- Шматочки ананаса заморозити.
- Всі інгредієнти змішати за допомогою блендера.
- Розлити у форми або чашки і поставити в морозильну камеру на 1-2 години.
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Сорбет з ківі
Найпростіший рецепт морозива з ківі, який можна уявити. Інгредієнти розраховані на 4 порції.
- Ківі – 6 шт.;
- Цукор – півсклянки;
- Крижана вода – 2 ст. л.
Приготування:
- Очистити ківі, нарізати і відправити заморожувати на 2-3 години.
- Перебити ківі в блендері з цукром, поступово вливаючи крижану воду. За консистенцією морозиво повинно бути м’яким.
- Охолодити готову суміш в морозильній камері.
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Апельсинове морозиво в домашніх умовах
У багатьох рецептах пропонують просто додати апельсин до вершкового морозива, а ви приготуйте домашнє йогуртове. Інгредієнти на цілих 8 порцій!
- Йогурт – 250 г;
- М’якоть апельсина – 300 г;
- Апельсиновий сік – 100 г;
- Цукор – 1 ч. л.
Приготування:
- Ретельно почистити апельсини, видалити цедру і плівочки часточок.
- Змішати всі зазначені інгредієнти в блендері до густоти і однорідності.
- Помістити в формочки і відправити в морозильну камеру на 2-3 години.
Лимонне домашнє морозиво з вершків
Інгредієнти вказані на 4 порції.
- Вершки 33% – 500 мл;
- Вода – 450 мл;
- Лимон – 2 шт.;
- Цукрова пудра – 300 г
Приготування:
- Натерти цедру. Цедру і цукрову пудру залити водою і варити 20 хвилин.
- Дістати з лимонів м’якоть і перебити в блендері до однорідності.
- Змішати з остигнула сумішшю цукру і цедри.
- Збити вершки. Тонкою цівкою влити в вершки лимонну масу, помішуючи.
- Поставити крем, в морозилку і перемішувати щогодини, поки зовсім не замерзне.
Обирайте домашнє морозиво до смаку і тіште себе, рідних і друзів.