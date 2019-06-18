Як приготувати домашнє морозиво з полуницею, бананом, апельсином, лимоном або ківі? З йогуртом або вершками – топ-5 простих рецептів від експертів Все буде добре, як приготувати морозиво в домашніх умовах, в нашому матеріалі.

Вершкове морозиво з полуницею

За таким рецептом можна легко заготовити ціле відерце смачного домашнього морозива.

Вершки жирні – 350 мл;

Молоко – 250 мл;

Полуниця – 600 г;

Цукор – 150 г;

Яєчний жовток – 6 шт.

Приготування:

У каструлі довести до кипіння вершки і молоко і відразу ж вимкнути. Відсипати 120 г цукру, змушують його з жовтками і збити віночком до отримання повітряної маси. Поступово, перемішуючи віночком, влити в яєчну масу гаряче молоко. Миску закрити харчовою плівкою. Підігріти до кипіння в мікрохвильовій печі і відправити в морозилку. Полуницю розрізати на четвертинки і посипати цукром. Дати постояти, щоб пустила сік. Коли морозиво охолоне, пересипати в нього полуницю разом з соком і перемішати.

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Морозиво з бананом

Інгредієнти в цьому рецепті розраховані на одну порцію! Пропорційно збільшуйте кількість продуктів з розрахунку на кількість членів сім’ї або гостей.

Домашній йогурт – 4 ст. л.;

Банан – 0,5 шт.;

Ківі – 1 шт.;

Ананас шматочками – 1 ст. л.;

Мед – 1 ч. л.

Приготування:

Очистити ківі і банан від шкірки. Шматочки ананаса заморозити. Всі інгредієнти змішати за допомогою блендера. Розлити у форми або чашки і поставити в морозильну камеру на 1-2 години.

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Сорбет з ківі

Найпростіший рецепт морозива з ківі, який можна уявити. Інгредієнти розраховані на 4 порції.

Ківі – 6 шт.;

Цукор – півсклянки;

Крижана вода – 2 ст. л.

Приготування:

Очистити ківі, нарізати і відправити заморожувати на 2-3 години. Перебити ківі в блендері з цукром, поступово вливаючи крижану воду. За консистенцією морозиво повинно бути м’яким. Охолодити готову суміш в морозильній камері.

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Апельсинове морозиво в домашніх умовах

У багатьох рецептах пропонують просто додати апельсин до вершкового морозива, а ви приготуйте домашнє йогуртове. Інгредієнти на цілих 8 порцій!

Йогурт – 250 г;

М’якоть апельсина – 300 г;

Апельсиновий сік – 100 г;

Цукор – 1 ч. л.

Приготування:

Ретельно почистити апельсини, видалити цедру і плівочки часточок. Змішати всі зазначені інгредієнти в блендері до густоти і однорідності. Помістити в формочки і відправити в морозильну камеру на 2-3 години.

Лимонне домашнє морозиво з вершків

Інгредієнти вказані на 4 порції.

Вершки 33% – 500 мл;

Вода – 450 мл;

Лимон – 2 шт.;

Цукрова пудра – 300 г

Приготування:

Натерти цедру. Цедру і цукрову пудру залити водою і варити 20 хвилин. Дістати з лимонів м’якоть і перебити в блендері до однорідності. Змішати з остигнула сумішшю цукру і цедри. Збити вершки. Тонкою цівкою влити в вершки лимонну масу, помішуючи. Поставити крем, в морозилку і перемішувати щогодини, поки зовсім не замерзне.

Обирайте домашнє морозиво до смаку і тіште себе, рідних і друзів.

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