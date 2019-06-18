Що взяти з собою на пікнік: топ-10 необхідних речей від Надії Матвєєвої
Відпочинок на природі – чудова можливість відволіктися від трудових буднів. Аби пікнік вийшов ідеальним, потрібно скласти список необхідних речей. Що слід обов’язково взяти з собою на природу? Радить ведуча телеканалу СТБ Надія Матвєєва.
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Вирішуючи, що взяти на пікнік, відштовхуйтеся від кількості людей, з якими ви збираєтеся провести час. Звісно, догодити кожному неможливо, але якщо у вас вийде максимально урізноманітнити меню і розваги, то всі залишаться задоволеними.
Збираємо кошик для пікніка
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Продукти, які швидко псуються, краще виключити одразу. Не забувайте, що їжа у пластику також довго не зберігається. Оптимальний набір:
- Питна вода.
- Хліб, сир, ковбаси.
- Зелень та овочі. Овочі краще нарізати великими шматками. Також не забудьте взяти картоплю – печену або сиру, щоб запекти на вогні.
- Спеції, соняшникова олія.
- М’ясо для шашлика, гриля або мангала. Воно має бути замаринованим і свіжим. Можна приготувати рибу.
- Консерви.
- Соки та напої.
- Солодощі. Прихильникам здорового харчування пропонуємо замінити кондитерські ласощі фруктами.
Для розведення багаття вам знадобляться:
- дрова або деревне вугілля;
- сірники або запальничка;
- рідина для розпалювання багаття.
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Для приготування їжі:
- мангал;
- шампури для шашликів або решітка для гриля;
- ножі;
- фольга для запікання;
- тверда поверхня для нарізання продуктів;
- казанок;
- прихватки для гарячого посуду;
- лопатка або ложка з довгою ручкою.
Стануть у пригоді:
- цупка клейонка чи скатертина, столик для пікніка;
- покривала, килимки, пледи;
- серветки, рушники;
- пластикові контейнери;
- одноразовий посуд;
- миски для салатів та інших продуктів;
- пакети для сміття;
- намет, навіс.
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Особисті речі
Варто взяти капелюх або кепку і сонцезахисні окуляри. Поблизу водоймище або басейн? Тоді прихопіть купальник, рушник і капці. Також підготуйте аптечку з ліками першої необхідності.
Дозвілля
Відпочинок на природі має бути різноманітним і, звичайно, активним. Візьміть з собою все необхідне для веселого пікніка:
- бадмінтон;
- м’яч;
- надувний круг, матрац;
- твістер;
- карти UNO, шахи, нарди;
- папір і ручки;
- музика, колонки;
- камера, фотокамера;
- для дітей – іграшки.
Приємного відпочинку та гарного настрою!