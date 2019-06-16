У чудове свято Трійці важливо приділити увагу близьким людям! Редакція STB.UA зібрала найкрасивіші привітання з Трійцею для рідних у віршах та прозі. Як душевно привітати з Трійцею 2019? Дізнайтеся у нашому матеріалі!

Привітання з Трійцею у прозі

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Нехай цей день осяє світлом ваш світ, нехай до вашої оселі прийде святе тепло. Не повинно бути в світі самотніх людей, нещасних і покинутих. Бажаємо вам завжди зустрічати свята навіть не втрьох, а в колі величезної і дружної сім’ї. Щастя, тепла і миру у вашому домі.

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Нехай у п’ятдесятий день Трійці зійде на всіх світлий святий, чудодійний Дух великим і променистим щастям, що зігріває неймовірною любов’ю втомлену душу, надаючи окрилюючу надію і необхідні сили!

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У день Святої Трійці нехай наповниться душа твоя радістю, тіло бадьорістю, думки – мудрістю, а серце – любов’ю, нехай успішними будуть усі твої починання, райдужними – перспективи, а життєві дороги завжди ведуть до щастя!

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У день Святої Трійці нехай наповниться душа твоя радістю, тіло бадьорістю, думки – мудрістю, а серце – любов’ю, нехай успішними будуть усі твої починання, райдужними – перспективи, а життєві дороги завжди ведуть до щастя!

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Вітаю зі святом святої Трійці! Бажаю, щоб небесні охоронці завжди були за спиною. Щоб смутки, печалі і негаразди розсіялися і поступилися місцем миру, радості і спокою. Нехай віра в краще разом зі свіжим літнім повітрям оселиться у вашому домі. Добра вам і добробуту!

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Свята Трійця — велике свято, коли потрібно забути всі старі образи і впустити в серце стільки любові і добра, скільки можете. Прощайте всіх, хто заподіяв вам біль. Хай дім ваш наповниться благополуччям і щастям. Вітаю зі святою Трійцею.

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Зі святом Святої Трійці вас, дорогі! В цей день нехай ваші думки будуть чистими і добрими, а душа відкрита для допомоги і співчуття. Бажаю вам миру у вашому домі, ніжної любові і спокою, що прикрашає ваше повсякденне життя з його побутовими справами. Нехай Свята Трійця оберігає вас від усіх негараздів і робить чистим небо над вашою головою.

Привітання з Трійцею у віршах

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У свято Трійці вам бажаю

Багато радості, добра,

Хай море сонця подарує

Погожа літня ця пора!

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Хай Дух Святий наповнить вас сьогодні,

Дасть сили і наснаги вам добро творити.

А гілочка зелена, що є символом життя,

Святковий настрій допоможе вам створити!

***

В день Трійці Святої

Ми щиро бажаємо,

Щоб істинний спокій

У серці настав.

Щоб віра ніколи

Вас не залишала.

Любові та миру

Нині й повсякчас!

***

Вітаю з Трійцею Святою!

Бажаю миру і спокою,

Щоб небо було тільки ясним,

Життя – завжди безхмарне та прекрасне.

Слово Боже нехай вас надихає,

Від будь-яких негараздів оберігає.

Нехай добром наповниться ваш дім,

Благодать і щастя буде в нім!

***

Кохана, день Трійці настав,

І я б тобі сьогодні побажав,

Всього того, що хочеш ти сама,

І найпрекрасніші слова

Хочу тобі, кохана, сказати,

Хочу тебе зараз поцілувати.

Нехай Трійця допоможе нам любити,

І добрі справи завжди творити.



***

Трійця – святість!

Трійця – мудрість!

Трійця – сила, надія і суть!

Нехай не прийде до вас душевна скупість,

Нехай буде вірним ваш життєвий шлях!

Нехай зійде і на вас осяяння –

Добре слово – початок усього,

Віра в порятунок, а з ним – воскресіння

Вічної любові благодатної Його!



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