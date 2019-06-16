16 випуск «Один за всіх»-13: чи змогла Ольга після почутого вийти до матері?

У 16 випуску команда «Один за всіх»-13 розшукала біологічну матір двадцятирічної Ольги, яка кинула її відразу після народження. Цей випуск став найболючішим возз’єднанням родини за всю історію проекту. Які жахливі подробиці життя Ольги і її знайдених сестер вдалося з’ясувати експертам і ведучому проекту Михайлу Присяжнюку?

У студії з’явилася двадцятирічна Оля. Дівчина звернулася до проекту з проханням знайти її біологічну матір, щоб задати їй одне просте питання: «Чому ти мене кинула?» Дівчину гризе не тільки це питання, але і багато інших. Ольга будучи матір’ю відчайдушно не розуміє, як можна відмовитися від власної дитини. Заради експерименту вона намагалася написати подібну заяву, але так і не змогла цього зробити.

Прийомна мати Ольги відкрила таємницю народження дівчини коли їй було 7 років. Маленька Оля навіть підписала одного разу зошит прізвищем біологічної матері, адже її постійно тягнуло дізнатися відповіді на свої питання. Також, прийомна мати всіляко допомагала своїй дочці, вихованій як рідний, знайти свою справжню маму.

Несподівано, замість братів по матері, у Ольги виявилися дві старші сестри. Дівчата приголомшили всю студію жахливою правдою про свою матір. Після почутих жахливих подробиць Ольга вирушила в іншу кімнату, щоб поспостерігати за матір’ю і вирішити для себе – хоче вона її побачити чи ні.

У студії з’явилася біологічна мати Ольги Анжела. У сльозливі слова жінки про те, що вона дуже сумувала, щороку про неї згадувала ніхто не повірив. У підсумку Ольга все ж вийшла до своєї матері, але продовжувати спілкування з нею не має наміру, на відміну від сестер.

Читайте більше цікавих новин у Viber і Telegram СТБ