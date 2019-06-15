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У 16 випуску «Один за всіх»-13 відбудеться найболючіше возз’єднання сім’ї за всю історію проекту

15.06.2019

У 16 випуску команда «Один за всіх»-13 буде розшукувати біологічну матір двадцятирічної Ольги, яка кинула її відразу після народження. Цей випуск стане найболючішим возз’єднанням родини за всю історію проекту. Яку несподівану правду дізнається Ольга і які жахливі подробиці вдасться з’ясувати в студії?

В 16 выпуске «Один за всіх»-13 состоится самое болезненное воссоединение семьи

У 16 випуску «Один за всіх»-13 ви дізнаєтеся:

  1. Ким насправді виявляться брати Ольги?
  2. Хто спробує зірвати зустріч дівчини з рідною матір’ю?
  3. Чому її минуле так ретельно приховують?
  4. Чому мати відмовилася саме від Ольги, а не від старших братів чи вона була зайвою у власній родині?

Video: У 16 випуску «Один за всіх»-13 відбудеться найболючіше возз’єднання сім’ї за всю історію проекту

У 16 випуску команда «Один за всіх»-13 буде розшукувати біологічну матір двадцятирічної Ольги, яка кинула її відразу після народження. Цей випуск стане найболючішим возз'єднанням родини за всю історію проекту. Яку несподівану правду дізнається Ольга і які жахливі подробиці вдасться з'ясувати в студії

Дивіться повний 16 випуск «Один за всіх»-13 від 16.06.2019 вже завтра о 21:00 в ефірі телеканалу СТБ. А о 22:15 онлайн на офіційному сайті!

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