У 16 випуску «Один за всіх»-13 відбудеться найболючіше возз’єднання сім’ї за всю історію проекту
15.06.2019
У 16 випуску команда «Один за всіх»-13 буде розшукувати біологічну матір двадцятирічної Ольги, яка кинула її відразу після народження. Цей випуск стане найболючішим возз’єднанням родини за всю історію проекту. Яку несподівану правду дізнається Ольга і які жахливі подробиці вдасться з’ясувати в студії?
У 16 випуску «Один за всіх»-13 ви дізнаєтеся:
- Ким насправді виявляться брати Ольги?
- Хто спробує зірвати зустріч дівчини з рідною матір’ю?
- Чому її минуле так ретельно приховують?
- Чому мати відмовилася саме від Ольги, а не від старших братів чи вона була зайвою у власній родині?
Video: У 16 випуску «Один за всіх»-13 відбудеться найболючіше возз’єднання сім’ї за всю історію проектуУ 16 випуску команда «Один за всіх»-13 буде розшукувати біологічну матір двадцятирічної Ольги, яка кинула її відразу після народження. Цей випуск стане найболючішим возз'єднанням родини за всю історію проекту. Яку несподівану правду дізнається Ольга і які жахливі подробиці вдасться з'ясувати в студії
Дивіться повний 16 випуск «Один за всіх»-13 від 16.06.2019 вже завтра о 21:00 в ефірі телеканалу СТБ. А о 22:15 — онлайн на офіційному сайті!
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