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Збірна України з футболу вперше стала чемпіоном світу

15.06.2019

Визначна для нашої країни подія. Молодіжна збірна України з футболу вперше стала чемпіоном світу! Як пройшов вирішальний матч Україна-Корея і хто забив останній гол, читайте в матеріалі.

сборная Украины футбол

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Молодіжна збірна України виграла у фінальному матчі у збірної Південної Кореї на молодіжному чемпіонаті світу U-20 в Польщі з рахунком 3:1.

Хоча початок гри не був таким багатообіцяючим і на четвертій хвилині в наші ворота прилетіло пенальті. Але українська збірна на чолі з Олександрем Петраковим швидко перехопила першість і перший гол суперникам був забитий через півгодини гри.

Наступні два голи були забиті у ворота Південної Кореї на 52-й і 89-й хвилині матчу. Таким чином, збірна України U-20 вперше в історії виграла чемпіонат світу.

Нагадаємо, що в попередні роки українські команди доходили лише до 1/8 фіналу.

Телеканал СТБ вітає нашу збірну з такою приголомшливою перемогою і бажає подальших великих звершень!

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