Тендітна дівчина, прекрасна актриса, кохана дружина Єлизавета Фалей святкує день народження. Сьогодні головній героїні серіалу «За вітриною» виповнилося 24 роки. Редакція STB.UA вітає Єлизавету зі святом!

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Цього року Єлизавета Фалей відзначатиме свій день народження у колі рідних і близьких їй людей:

«Кожен день народження особливий! Близькі люди роблять це свято настільки теплішим. Вони щороку вигадують щось нове і дуже красиве для мене. Я це дуже ціную».

Молода актриса ще з дитинства розуміла, що обере цю професію. Згадаймо ж історію, якою Ліза поділилася з нами у попередніх інтерв’ю. Чому саме актриса вибрала такий напрямок.

«Три роки тому тато розповів цікаву історію. У моєї бабусі (вона була дуже гарною, знайомі називали її «вогником») сім’я жила дуже скромно в селі. Після закінчення школи вона поїхала на заробітки в місто, як і всі її сестри (а їх в сім’ї було п’ятеро). На зароблені гроші бабуся купувала продукти і відправляла батькам у село, щоб вони жили в достатку і добре харчувалися, а працювала вона на будівництві, бо там добре платили. Вечорами, гуляючи містом, вона познайомилася з хлопцем, який був причетним до кіно. Побачивши її, він сказав, що вона дуже гарна, у ній є неймовірна чарівність. Потім він запропонував їй роль, переконував зніматися в кіно, казав, що вона створена для нього. Але бабуся злякалася за заробіток і тому відмовилася. Тоді вона не до кінця ще розуміла, що таке зніматися в кіно. Минули роки. Коли їй було не 18, а 60 років, вона почала розуміти, що втратила, і дуже шкодувала, що не спробувала себе. Разом з тим вона вірила, що в нашій рідні хтось із онуків обов’язково стане актором. Ось так і сталося, що я перша, хто полюбив усім серцем театр і кіно. Зараз займаюся улюбленою справою, без якої не уявляю своє життя».

Кар’єра Єлизавети почалася на першому курсі у академії мистецтв. Тоді дівчину запросили на зйомку в «Сімейних драмах». Зараз вона працює у Білоруському республіканському академічному театрі юного глядача, де художнім керівником є Савицький Володимир Костянтинович.

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Редакція сайту STB.UA долучається до привітань і бажає Єлизаветі Фалей найцікавіших ролей, подорожей і вічного сімейного щастя!

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