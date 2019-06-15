Єлизавета Фалей святкує день народження
Тендітна дівчина, прекрасна актриса, кохана дружина Єлизавета Фалей святкує день народження. Сьогодні головній героїні серіалу «За вітриною» виповнилося 24 роки. Редакція STB.UA вітає Єлизавету зі святом!
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Цього року Єлизавета Фалей відзначатиме свій день народження у колі рідних і близьких їй людей:
«Кожен день народження особливий! Близькі люди роблять це свято настільки теплішим. Вони щороку вигадують щось нове і дуже красиве для мене. Я це дуже ціную».
Молода актриса ще з дитинства розуміла, що обере цю професію. Згадаймо ж історію, якою Ліза поділилася з нами у попередніх інтерв’ю. Чому саме актриса вибрала такий напрямок.
«Три роки тому тато розповів цікаву історію. У моєї бабусі (вона була дуже гарною, знайомі називали її «вогником») сім’я жила дуже скромно в селі. Після закінчення школи вона поїхала на заробітки в місто, як і всі її сестри (а їх в сім’ї було п’ятеро). На зароблені гроші бабуся купувала продукти і відправляла батькам у село, щоб вони жили в достатку і добре харчувалися, а працювала вона на будівництві, бо там добре платили. Вечорами, гуляючи містом, вона познайомилася з хлопцем, який був причетним до кіно. Побачивши її, він сказав, що вона дуже гарна, у ній є неймовірна чарівність. Потім він запропонував їй роль, переконував зніматися в кіно, казав, що вона створена для нього. Але бабуся злякалася за заробіток і тому відмовилася. Тоді вона не до кінця ще розуміла, що таке зніматися в кіно.
Минули роки. Коли їй було не 18, а 60 років, вона почала розуміти, що втратила, і дуже шкодувала, що не спробувала себе. Разом з тим вона вірила, що в нашій рідні хтось із онуків обов’язково стане актором. Ось так і сталося, що я перша, хто полюбив усім серцем театр і кіно. Зараз займаюся улюбленою справою, без якої не уявляю своє життя».
Кар’єра Єлизавети почалася на першому курсі у академії мистецтв. Тоді дівчину запросили на зйомку в «Сімейних драмах». Зараз вона працює у Білоруському республіканському академічному театрі юного глядача, де художнім керівником є Савицький Володимир Костянтинович.
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Редакція сайту STB.UA долучається до привітань і бажає Єлизаветі Фалей найцікавіших ролей, подорожей і вічного сімейного щастя!