Персиковий сорбет: рецепт приготування в домашніх умовах
14.06.2019
Персиковий сорбет – чудовий десерт, який ідеально підійде в спекотні літні дні. Освіжаючий ефект, легка текстура та ніжний аромат білого вина і м’яти… Зізнайтеся, захотіли його спробувати? Приготувати сорбет вдома дуже легко! Читайте покроковий рецепт персикового сорбета в нашому матеріалі.
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Інгредієнти:
- 1 кг персиків
- 1 склянка цукру
- 0,5 мл білого вина
- 200 г води
- кілька гілочок м’яти
Спосіб приготування:
- У каструлі змішайте воду, вино, цукор та очищені від шкірки персики. Помішуючи, грійте на маленькому вогні до повного розчинення цукру.
- Зніміть із вогню, додайте листочки м’яти.
- Накрийте кришкою та залиште на одну годину.
- Перебийте блендером до однорідної маси та процідіть через сито.
- Перелийте масу в контейнер, поставте в морозилку на 1 годину, потім дістаньте, перемішайте та поставте назад заморожуватися. Повторіть процедуру 3–4 рази й поставте заморожуватися на 6–8 годин.
Смачного!
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