Настя Каменських показала пікантне фото в ліжку

Настя Каменських показала пікантні ранкові фото в ліжку від чоловіка Потапа. Детальніше в матеріалі.

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«Зловив мене зранку мій хлопчик», — коментує знімок Настя.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Нагадаємо, 23 травня, відбулося весілля століття: суддя шоу «Х-фактор» Настя Каменських стала дружиною відомого українського співака і продюсера Олексія Потапенка. Урочистості відбувалися в одному із заміських ресторанів Києва. На весіллі були присутні безліч зірок українського шоу-бізнесу.

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