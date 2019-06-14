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Настя Каменських показала пікантне фото в ліжку

14.06.2019

Настя Каменських показала пікантні ранкові фото в ліжку від чоловіка Потапа. Детальніше в матеріалі.

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Настя Каменських не боїться ділитися в соціальних мережах відвертими фото, багато з яких викликають бурхливу дискусію серед підписників артистки.

Настя Каменских показала голые фото

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Так, відома співачка порадувала шанувальників новим фото, на якому вона повністю гола. Автор знімка — Потап.

«Зловив мене зранку мій хлопчик», — коментує знімок Настя.

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Нагадаємо, 23 травня, відбулося весілля століття: суддя шоу «Х-фактор» Настя Каменських стала дружиною відомого українського співака і продюсера Олексія Потапенка. Урочистості відбувалися в одному із заміських ресторанів Києва. На весіллі були присутні безліч зірок українського шоу-бізнесу.

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