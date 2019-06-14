Настя Каменських: як пройшов феєричний дівич-вечір
14.06.2019
Настя Каменських завжди відкрита перед своїми шанувальниками, розділяє з ними щасливі моменти і ділиться новинами в соціальних мережах. У своєму новому влозі Настя показала одну з найвеселіших традицій напередодні весілля і відкрила закулісся дівич-вечора. Не обійшлося і без переможців «Х-фактор»-9ZBSband. Читайте докладніше!
Дивіться, як пройшов дівич-вечір Насті Каменських, просто зараз!
У новому блозі артистка показала, який сюрприз їй влаштували улюблені подруги, буквально викравши Настю з її машини. Для цього вони придумали веселий спосіб, підключивши розіграш з поліцією, яка гальмує машину зірки. В образі поліцейських користувачі легко впізнали популярного ведучого Володимира Остапчука та учасника гурту ZBSband Богдана Буйлука.
Далі вже на лімузині Настя з подругами в білосніжних нарядах вирушила святкувати дівич-вечір в розкішні апартаменти, прикрашені кульками, красивим декором і тематичними прикрасами. Особливу увагу приділили і місцю проведення заходу: Настя дуже любить Київ, тому хотілося знайти таке місце, де відкривався б феєричний вид на улюблене місто. Саме тому вибрали номер в Hyatt Regency Kyiv c шикарною терасою на останньому поверсі.
Подруги не забули і про незвичайні подарунки, які будуть дарувати приємні спогади. Одним з них став ніжний білий халат, прикрашений написом Bride, вишитим білим перлами. Виріб в концептуальному стилі з унікальним авторським дизайном продумали і створили подруги співачки. У цьому аутфіті Каменських готувалася до весілля в день урочистості та поділилася знімками у своєму Instagram-акаунті.
Під час посиденьок дівчата ділилися зворушливими моментами, спогадами і смішними історіями з життя. Вечір продовжився бризками шампанського, тостами в честь нареченої, вітаннями, яскравими фотографіями і цікавими подіями.
«Це найкрутіший день у світі!» – захоплено поділилася Настя Каменських.
Нагадаємо, що 23 травня відбулася одна з головних подій – весілля століття Потапа і Насті. Їхню пару називають королівської сім’єю, адже за цим грандіозним святом стежила вся країна, а новини про неї рознеслися по всіх куточках планети. Після медового місяця співачка відразу ж приступила до роботи: виступає з численними концертами по Україні та за кордоном, а ще дала інтерв’ю і прикрасила обкладинку масштабного іспаномовного журналу El Espacialito, на якому раніше з’являлися такі яскраві зірки, як Jennifer Lopez, Anitta, etc. Настя Каменських стала першою іноземкою на сторінках цього журналу.