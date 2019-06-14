Настя Каменських завжди відкрита перед своїми шанувальниками, розділяє з ними щасливі моменти і ділиться новинами в соціальних мережах. У своєму новому влозі Настя показала одну з найвеселіших традицій напередодні весілля і відкрила закулісся дівич-вечора. Не обійшлося і без переможців «Х-фактор»-9 ZBSband. Читайте докладніше!

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У новому блозі артистка показала, який сюрприз їй влаштували улюблені подруги, буквально викравши Настю з її машини. Для цього вони придумали веселий спосіб, підключивши розіграш з поліцією, яка гальмує машину зірки. В образі поліцейських користувачі легко впізнали популярного ведучого Володимира Остапчука та учасника гурту ZBSband Богдана Буйлука.

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Подруги не забули і про незвичайні подарунки, які будуть дарувати приємні спогади. Одним з них став ніжний білий халат, прикрашений написом Bride, вишитим білим перлами. Виріб в концептуальному стилі з унікальним авторським дизайном продумали і створили подруги співачки. У цьому аутфіті Каменських готувалася до весілля в день урочистості та поділилася знімками у своєму Instagram-акаунті.

Під час посиденьок дівчата ділилися зворушливими моментами, спогадами і смішними історіями з життя. Вечір продовжився бризками шампанського, тостами в честь нареченої, вітаннями, яскравими фотографіями і цікавими подіями.

«Це найкрутіший день у світі!» – захоплено поділилася Настя Каменських.

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