День блогера: історія свята і на кого підписатися в Україні

Сьогодні, 14 червня, найактивніші інтернет-користувачі зі значною кількістю підписників відзначають професійне свято – Міжнародний день блогера. Його мета – підтримувати дружні стосунки між блогерами мережі з усього світу. Докланіше про історію свята, про блогерів телеканалу СТБ, а також про інших популярних українських блогерів – в матеріалі від редакції сайту STB.UA.

Історія Дня блогера

Вперше Міжнародний день блогера відзначили 15 років тому – 2004 року. Ідея заснувати свято прийшла в голову американському студенту зі Стенфорда. Хлопець просто запропонував в мережі зробити щорічний День блогера, і його ідею підтримали понад 500 осіб з різних країн світу.

А ось першим блогером прийнято вважати американця Тіма Бернеса-Лі. Саме йому спало на думку 1992 року створити просту веб-сторінку для розміщення новин. Потім з’явилася перша інтернет-платформа для ведення блогу – Blogger. Сьогодні портал є частиною Google.

З моменту заснування свята 2004 року цього дня по всьому світу проводяться різні заходи, які дозволяють підписникам зустрітися і поспілкуватися з улюбленими блогерами. Так, цього літа в Києві пройшов Міжнародний фестиваль відеоблогерів ВідеоЖара 2019.

Найпопулярніші блогери СТБ

Серед ведучих, експертів і навіть учасників проектів на телеканалі СТБ є ті, хто також ділиться на своїх сторінках в соцмережах корисною інформацією – про харчування, здоров’я, спорт, виховання дітей, красу та психологію. Підписуйтесь в Instagram на блогерів улюбленого телеканалу:

Спортивні блоги

Мирослава Ульяніна

Марина Боржемська-Узелкова

Аніта Луценко

Кулінарні блоги

Євген Клопотенко

Lifestyle блоги

Маша Єфросініна

Дмитро Карпачов

Соломія Кульба

Beauty-блоги

Олена Мельник

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Найпопулярніші українські блогери



Проект «Вікна-новини» запустив п’ятисерійний спецпроект «Я#блогер» кореспондента Артема Сорокіна, присвячений успішним українським блогерам. Герої серії передач розповіли, як завдяки своїй діяльності в соцмережах їм вдалося не тільки здобути популярність, а й почати добре заробляти.

Якщо ви досі цього не зробили, ми радимо підписатися на круті блоги учасників спецпроекту:

@m.a.m.a.s.i.t.a – Марія Скорченко, викладач гарячого twerk dance;

Алена Венум – володарка найпопулярнішого жіночого YouTube-каналу в Україні;

Руслан Кузнецов – музикант та продюсер багатьох каналів на YouTube;

@olgakulinych – Ольга Кулинич, чемпіонка України, Європи та призер чемпіонату світу з бодіфітнесу;

YanGo – Ян Гордієнко прославився завдяки коротким відеороликам про своє життя, які він викладає на YouTube;

Пупсі Кіра – наймолодша героїня нашого топу має мільйон підписників на YouTube і в Instagram;

Ольга Матвєй – популярна українська кулінарна блогерка, яка підкорює своїх глядачів рецептами простих і недорогих домашніх страв.

Детальніше про спецпроекті «Я#блогер» дізнаєтеся з відео:

Video: День блогера: історія свята і на кого підписатися в Україні Міжнародний День Блогера відзначають 14 червня у 2019 році. Читайте історію свята День Блогера і на кого з українських блогерів варто підписатися

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