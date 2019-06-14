Ще зовсім трохи ‒ і в школах продзвенить останній дзвінок. І ось тут перед батьками постає серйозне питання: чим зайняти свою дитину вдома на літніх канікулах? У нашому матеріалі топ-10 ідей цікавого дитячого дозвілля на канікулах.

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Літні тематичні табори

Практично в кожному великому місті нашої країни є багато гуртків: з фотографії, мистецтва, музики… І кожен із них на літній період організовує дитячі табори денного перебування. Там діти вивчають щось нове, спілкуються, ходять у невеликі походи. Це відмінний варіант літнього дитячого дозвілля.

Майстер-класи

Дуже часто у великих містах на вихідних проходять різні фестивалі. Ось тут і можна поєднати приємне з корисним, адже на таких заходах зазвичай проводять найрізноманітніші майстер-класи: з ліплення, виготовлення тістечок та інше. Впевнені, вашій дитині точно сподобається вчитися чомусь новому.

Басейн під відкритим небом

Якщо з якихось причин ви не зможете поїхати на море або навіть на річку цього літа, не біда! Басейн ‒ прекрасна альтернатива! Причому для цього не обов’язково їхати далеко. Наприклад, у Києві в торгових центрах, на ВДНГ або Гідропарку є прекрасні басейни під відкритим небом. Діти вже точно нудьгувати не будуть!

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Курси іноземної мови

Літо ‒ це не тільки час для відпочинку. За ці три місяці можна вдосконалити іноземну мову. Наприклад, можна піти на курси або записатися в театральну студію або школу. На таких курсах нудної теорії та викликів до дошки не буває. Вивчення іноземних мов проходить в ігровій формі.

Спортивні секції

Часто буває, що дитина хотіла би зайнятися якимось видом спорту, але через велику кількість уроків та додаткових занять на спорт просто не вистачає часу. Так ось літо ‒ це чудовий час для відвідування спортивних секцій. Якщо ваша дитина давно хотіла навчитися кататися на роликах або скейті ‒ запишіть її. Так дитина буде зайнята й на всякі дурниці часу вже не залишиться.

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Екскурсії вихідного дня

Ви обожнюєте подорожувати, але на вікенд в Європу виїхати не виходить, не впадайте у відчай! У нашій країні теж можна багато чого подивитися! Нині туристичні фірми пропонують досить широкий вибір турів вихідного дня за цілком прийнятними цінами. А якщо й на це часу немає, то тоді можна досліджувати незнайомі місця в рідному місті. Впевнені, такі знайдуться!

Літній підробіток

Так-так! Чому ні? Літо ‒ чудова можливість заробити грошей і купити собі ту річ, про яку давно мріяв. У великому місті, та й маленькому теж, є величезна кількість місць, де може працювати дитина віком від 14 років. Можна влаштуватися в МакДональдс, в кур’єрську службу, стати промоутером… Навіть кота сусідів годувати можна або собак вигулювати. Головне бажання!

Розважальний квест

Протягом цілого року ви з дитиною ходили однією й тією ж дорогою? Як щодо урізноманітнення дозвілля? Вигадайте новий маршрут, скажімо, до школи або магазина? Знайдіть час і складіть разом із дитиною свій власний квест. Щоб зробити завдання дійсно цікавими, варто більше дізнатися про знайомі місця: хто із відомих людей там жив, що було раніше на місці старої булочної і коли встановили он той фонтан у парку. А після першого квесту запропонуйте дитині самій спробувати скласти подібний маршрут.

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Волонтерство

Волонтерство ‒ це відмінна ідея для цікавого дозвілля дітей. Волонтери потрібні завжди і скрізь: у благодійному магазині, притулку для тварин, зоопарку. Так дитина не тільки буде зайнята цікавою справою, але й зробить багато корисного та стане набагато добрішою і терпимішою.

Сімейний пікнік

Звичайно, пікніки щодня влаштовувати не вийде. Зате у вихідні дні ‒ легко. Для цього потрібно обов’язково взяти із собою ковдру, трохи їжі ‒ і вперед. А щоб не нудьгувати в парку або лісі ‒ прихопіть велосипеди або набір для гри у пінг-понг.

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