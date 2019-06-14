Ніщо не здатне так поліпшити настрій, як плани на майбутню відпустку. З наближенням літа ми хочемо показати 10 найкрасивіших пляжів Європи, на яких варто побувати. В якій країні найкрасивіший пляж Європи? Куди краще вирушити вже цього літа? Дізнайтеся просто зараз у нашому матеріалі!

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Пляж Яз (Jaz Beach), Чорногорія

Згідно з видавництвом Lonely Planet, найкрасивіший в Європі пляж — у Чорногорії. Розташований в бухті на Адріатичному морі у формі півмісяця, він є одним з прихованих дорогоцінних каменів Чорногорії.

Пляж Яз (Jaz Beach), де можна насолодитися променями сонця, простягається на 1 210 метрів. Незважаючи на свою відносну непопулярність серед туристів, він обігнав відомі пляжі Іспанії, Португалії та Греції своєю красою й умиротворенням.

Розташований цей пляж поруч із містом Будва. Він досить популярний серед місцевих жителів, але має невелику популярність серед туристів із західної Європи. Оскільки більшість з них надають перевагу вже відомим пляжам, до яких простіше дістатися.

Не дуже багато літаків прилітає в найближчий аеропорт Тіват (Tivat Airport). І все ж зусилля того варті, особливо для тих, хто любить пригоди та святкову атмосферу. Влітку тут влаштовують щорічний фестиваль танцю біля моря (Sea Dance Festival), який часто був визнаний найкращим фестивалем середніх розмірів у Європі.

Пеніше (Peniche), Португалія

У цьому місті проживає всього 15 000 жителів. Переважно люди тут займаються рибальством, але місто також відоме своїми довгими пляжами та неслабкими вітрами, які створюють хвилі. Це ідеальне місце для шанувальників серфінгу й бодібордингу.

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Можливо, тут не найпривабливіші пляжі в Португалії, але туристи приїжджають саме сюди заради гострих відчуттів. Тут також є місця зі спокійними водами, які чудово підходять для відпочивальників з дітьми. Тут можна розслабитися на м’якому піску та попустувати у морі.

Пляж Родінара (Rondinara Beach), Корсика, Франція

Цей пляж потрапив до нашого списку недарма. Його часто називають найкращим пляжем Франції. Місце, в якому розташований пляж, дозволяє дітям купатися в чистих мілких бірюзових водах.

Пляж, що розташований у затоці Родінара, користується великою популярністю серед туристів та є місцем, де часто зупиняються заможні відпочиваючі, які люблять влітку перетинати Середземне море на своїх великих яхтах.

Кала-Голорітце (Cala Goloritze), Сардинія, Італія

На Середземному острові Сардинія можна знайти багато піску вздовж берегової лінії, але Cala Goloritze славиться завдяки своїм кришталево чистим водам та навколишнім середовищем. Пляж розміщений на півночі острова і колись називався італійською національною пам’яткою. Але потрапити сюди можна тільки на човні або йти пішки близько 90 хвилин вузькою стежиною.

Пляж Вік (Vik), Ісландія

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Це, мабуть, найбільш незвичний пляж у списку. В південній частині Ісландії, в найвологішому місці країни, можна знайти вулканічні чорні піски та води, які далеко не бірюзові.

Ті, хто прибув на берег Атлантичного океану та зупинився поблизу Рейнісдрангара — базальтових колон, що піднімаються прямо з океану, — не забудуть те, що побачили. Оскільки це справляє сильне враження. Часто Вік називають одним з найкрасивіших пляжів планети.

Пляж Бентем-Біч (Bantham Beach), Англія, Велика Британія

Біля гирла річки Ейвон розташований пляж Бентем-Біч, який у Великій Британії вважається найкращим пляжем для сімейного відпочинку. Він також підходить для любителів серфінгу. Серферам сподобаються великі хвилі, а сім’ї оцінять навколишню природу — піски, дюни та літоралі.

З пляжу відкривається гарний краєвид на узбережжя затоки Бігбері, де також можна зупинитися і відпочити. Це місце під час припливів відрізається від материка. Варто зазначити, що тут зупинялися такі видатні особистості, як Агата Крісті, принц Едуард VIII, колишній король Великої Британії та його дружина Волліс Сімпсон.

Пляж затоки Сендвуд (Sandwood Bay), Шотландія, Велика Британія

Води Північної Шотландії досить холодні, і це незважаючи на Гольфстрім — теплу морську течію, що йде з Атлантичного океану. Потрапити на пляж затоки на околиці Шотландії досить непросто. Пляж затоки Сендвуд розташований за 6,5 км від найближчої дороги. Щоб його дістатися, доведеться пройти звивистою стежкою, що веде через болота і трав’янисті піщані дюни.

Пляж з рожевим піском оточений скелями. Позаду пляжу можна побачити прісноводне озеро, а попереду — величезні води, що йдуть до самої Арктики. Скупатися тут навряд чи вдасться, але насолодитися природою можна вдосталь. Сюди приїжджають з найвіддаленіших куточків світу, щоб сфотографувати всю красу місцевого ландшафту.

Кала Макарейа (Cala Macarella), Менорка, Іспанія

Відпочивальники полюбляють відвідувати цей пляж на іспанському острові Менорка, щоб погрітися в променях сонця та поплавати в кришталево чистих водах. Менорка вважається чудовим місцем для сімейного відпочинку. Тут є і незвідані пляжі, і тихі курорти, і гарні місця для заняття снорклінгом — плаванням з маскою та дихальною трубкою.

Кала-Макарейя — це бухта, що має форму підкови. Вона вкрита соснами, скелями та кам’яними дубами, а також білосніжними пісками, які оточують бухту.

Пляж Вутумі (Voutoumi), острів Антипаксі, Греція

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Сюди можна дістатися катером або рейсовим поромом. Весь острів можна обійти пішки, оскільки його розмір приблизно три на чотири км. Тут не багатолюдно, тому що місцевих жителів всього 20.

Тут дуже красиво: земля багата виноградниками, фруктовими садами і польовими квітами. Морська вода переливається різними барвами. Вам сподобається купатися у водах Вутумі та відпочивати на безлюдному березі.

Ви зможете тут перекусити в маленькій таверні, яка знаходиться недалеко від пляжу і звідки відкривається прекрасний краєвид на море. Кажуть, тут подають найсмачніших кальмарів у Європі.

Куршська коса, Литва

Смужка землі, яка розділяє Балтійське море і Курську затоку, є об’єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Смуга є одним довгим пляжем з дрібним піском. Це чудове місце для тих, хто хоче усамітнитися. Навколо можна спостерігати пишні ліси, а луки тут ваблять велику кількість диких птахів, що зробили це місце просто раєм. Також на Куршській косі можна побачити неймовірно красиву картину — найбільші в Європі рухомі піщані дюни, які є тут з доісторичних часів.

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