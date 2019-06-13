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Всесвітній день донора крові 2019: як, де і для чого здавати кров в Україні

13.06.2019

Щороку 14 липня багато країн відзначають Всесвітній день донора крові. Цей день є приводом для привернення уваги громадян до важливої ​​проблеми донорства. Як, де і для чого здавати кров в Україні читайте у нашому матеріалі.

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Щороку донори по всьому світу рятують мільйони життів. В Україні здати кров може кожен у віці від 18 до 60 років з мінімальною вагою від 50 кг.

Однак є кілька абсолютних протипоказань: інфекції, гепатити, СНІД і сифіліс, алкоголізм, перенесені порожнинні операції, бронхіальна астма і сильні порушення зору (від -6). Стати донорами не можуть вагітні дівчата, а також мами до закінчення періоду лактації (+ 3 місяці.)

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Є також ряд тимчасових протипоказань і хвороб. З повним списком ви зможете ознайомитися  тут.

Здати кров ви можете як у спеціальному центрі, так і в звичайній міській лікарні з відповідною ліцензією. Для першого досвіду донорства варто звернутися до Київського міського центру крові (КГЦК). Тут вас зареєструють у базі донорів. Після цього ви пройдете повне медичне обстеження, здасте аналіз крові на інфекції і для визначення групи.

Donor day

Найбільш поширений спосіб здача цільної крові. Під час процедури кров беруть з вени в руці. Обсяг разової здачі крові не перевищує 490 мл, а сама процедура триває не довше 10 хвилин.

Можна здавати не цільну кров, а її компоненти, наприклад плазму або тромбоцити. Такий збір найчастіше здійснюють на спеціальних апаратах протягом 3040 хвилин, а іноді і понад годину.

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Щодня потрібні різні групи і резуси крові. На сайті https://donor.ua/ ви можете знайти всю необхідну інформацію, а також контакти тих, хто потребує вашої підтримки. У зв’язку з бойовими діями в зоні АТО в Україні щодня зростає число тих, хто потребує переливання крові. За статистикою 1 донор може врятувати 3 пацієнтів!

Всемирный день донора крови 2019: как, где и для чего сдавать кровь в Украине

Телеканал СТБ, відчуваючи соціальну відповідальність, тісно контактує з Київським міським центром крові. Уже двічі, у періоди серйозної нестачі донорської крові, співробітники каналу здали понад 18 літрів крові. Не залишайтеся байдужими і ви!

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