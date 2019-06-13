16 червня святкуйте День батька разом з телеканалом ICTV! Це прекрасна можливість привітати татусів та подякувати їм за виховання. ICTV запрошує всіх охочих на ВДНГ, щоб разом провести незабутній день у веселій компанії зіркових гостей. Більше дізнайтеся у нашому матеріалі!

16 червня телеканал ICTV разом із міжнародними партнерами з Фонду народонаселення ООН в Україні та Посольством Швеції відзначає чудове свято — День батька в Україні. Це чудовий привід подякувати чоловікам за виховання дітей та їхній внесок у сім’ю.

Усіх гостей чекатиме багато розваг: веселі конкурси, цікаві вікторини. А ще кожен зможе поборотися за головний приз — роль у новому сезоні комедійного серіалу «Папаньки».

В День батька вас чекатиме:

шоу трансформерів

стилісти барбершопів для батьків та дітей

стрільба з лука

перетягування канату

ринг бійців сумо

інтерактивні локації та фотозони

шоу барабанщиків

аквагрим та майстер-класи

унікальна фотовиставка від UNFPA та Посольства Швеції

автограф-сесія з акторами «Дизель Шоу»

Де відбудеться святкування Дня батька в Україні: проспект Академіка Глушкова, 1, ВДНГ

Коли: неділя, 16 червня, початок об 11:00

Вартість: безкоштовно

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