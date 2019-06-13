Святкуйте День батька в Україні разом з телеканалом ICTV
16 червня святкуйте День батька разом з телеканалом ICTV! Це прекрасна можливість привітати татусів та подякувати їм за виховання. ICTV запрошує всіх охочих на ВДНГ, щоб разом провести незабутній день у веселій компанії зіркових гостей. Більше дізнайтеся у нашому матеріалі!
16 червня телеканал ICTV разом із міжнародними партнерами з Фонду народонаселення ООН в Україні та Посольством Швеції відзначає чудове свято — День батька в Україні. Це чудовий привід подякувати чоловікам за виховання дітей та їхній внесок у сім’ю.
Усіх гостей чекатиме багато розваг: веселі конкурси, цікаві вікторини. А ще кожен зможе поборотися за головний приз — роль у новому сезоні комедійного серіалу «Папаньки».
В День батька вас чекатиме:
- шоу трансформерів
- стилісти барбершопів для батьків та дітей
- стрільба з лука
- перетягування канату
- ринг бійців сумо
- інтерактивні локації та фотозони
- шоу барабанщиків
- аквагрим та майстер-класи
- унікальна фотовиставка від UNFPA та Посольства Швеції
- автограф-сесія з акторами «Дизель Шоу»
Де відбудеться святкування Дня батька в Україні: проспект Академіка Глушкова, 1, ВДНГ
Коли: неділя, 16 червня, початок об 11:00
Вартість: безкоштовно