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Покроковий рецепт малинової наливки

13.06.2019

Літо – сезон ягід і смачних напоїв! Ми навчимо вас готувати малинову наливку в домашніх умовах, яка здивує не тільки вас, але й ваших близьких. Читайте покроковий рецепт в матеріалі. Спеціально для читачів STB.UA учасник «МастерШеф. Професіонали» Дмитро Шевченко підготував рецепт смачної малинової наливки. 

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Розглянемо два варіанти приготування малинової наливки – з додаванням горілки і коньяку.

Малинова наливка на горілці

Відзначимо, смак горілки в малиновій наливці буде невідчутним. Ви помітите лиш приємний ягідний аромат. Однак перебирати з напоєм не варто, адже він п’янить.

Інгредієнти:

  • малина – 800 г
  • горілка – 1 л
  • вода – 400 мл
  • цукор – 500 г

Спосіб приготування:

  1. Переберіть і очистіть малину.
  2. Складіть малину в ємність, подрібніть і залийте горілкою. Залиште суміш настоюватися на 7 днів у теплому місці.
  3. Злийте зайву рідину через марлю.
  4. Додайте до малини цукровий сироп (300 мл).
  5. Залиште наливку на два тижні, щоб вона настоялась.

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Малинова наливка на коньяку

Цей рецепт дуже простий, адже вам знадобляться лише малина і коньяк, проте настоюватися наливці доведеться довше.

Інгредієнти:

  • малина – 800 г
  • коньяк – 1 л

Спосіб приготування:

  1. Переберіть і очистіть малину.
  2. Складіть малину в ємність (краще банку) і подрібніть.
  3. Залийте малину коньяком і залиште настоюватися під кришкою на 2 місяці.
  4. Злийте зайву рідину і розподіліть настоянку по пляшках.

Смачного і приємного літа!

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