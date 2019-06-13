Вирушити у подорож можна будь-коли, коли у тебе є закордонний паспорт! Як же швидко та правильно пройти процедуру отримання закордонного паспорта для українців? Ведучий проекту «Один за всіх»-13 Михайло Присяжнюк розповів, як отримати цей документ і скільки коштує послуга його оформлення в Україні.

Процедура отримання закордонного паспорта вимагає часу, але, розібравшись з нею, ти зможеш у будь-який момент помандрувати до теплих країв, а сам документ буде дійсним протягом 10 років.

Сьогодні українці можуть обрати, який закордонний паспорт отримати: біометричний чи стандартний. Варто відзначити, що біометричний документ дає більше можливостей:

З ним легше і швидше проходити митний і прикордонний контроль. Подальші подорожі у країни Євросоюзу можна буде здійснювати без віз.

Тепер приступимо до самої процедури отримання закордонного паспорта. Для початку необхідно знайти відділ Державної міграційної служби за місцем прописки і дізнатися години його роботи.

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Перелік документів на закордонний паспорт

Паспорт громадянина України (оригінал і копію всіх сторінок з відмітками) або біометричний ID і його копія.

(оригінал і копію всіх сторінок з відмітками) або біометричний ID і його копія. Свідоцтво про народження для дітей до 14 років (якщо закордонний паспорт оформляється вперше) і його копія.

(якщо закордонний паспорт оформляється вперше) і його копія. Інші закордонні паспорти (навіть якщо вони прострочені) — оригінал і копія першої сторінки (т.зв. «пластика»).

Довідка або квитанція про оплату послуг (можна оплатити заздалегідь через банк, інтернет-банкінг, або на місці в терміналі оплати).

послуг (можна оплатити заздалегідь через банк, інтернет-банкінг, або на місці в терміналі оплати). Для вимушених переселенців із зони проведення АТО — відповідна довідка.

Довідка про присвоєння вам ідентифікаційного номер ( «ідентифікаційний код») і копія в одному екземплярі.

Відповідно до закону ідентифікаційний код не потрібно, але іноді співробітники ДМС вимагають його наявність. Ви можете відмовитися надавати його, пославшись на ст. 52 постанови кабміну «Про затвердження зразка бланка, технічного опису та порядку оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсним та знищення паспорта громадянина України для виїзду за кордон».

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Як отримати закордонний паспорт

Зібравши весь пакет документів, його необхідно віднести до відділу видачі закордонних паспортів. На місці заповнюється заява, у якій зазначаються відомості: ім’я, прізвище, по батькові, паспортні дані та контактний номер.

Ціна послуги може бути різною. Все залежить від того, наскільки терміново потрібно оформити документ.

Щоб отримати стандартний закордонний паспорт через 20 календарних днів після подачі документів, оплата становитиме близько 600 гривень, через 7 робочих днів – 1500 гривень. Вартість біометричного паспорта, як правило, вища на 100-200 гривень.

Після оплати з усіма квитанціями і документами повертаємося назад до ОВІР, де потрібно буде сфотографуватися.

Тепер лиш залишається чекати потрібної дати, щоб отримати документ, а у зазначений день – відвідати районний відділ видачі закордонних паспортів з внутрішнім паспортом. Забрати документ може лише та особа, на чиє ім’я він оформлявся.

Бажаємо приємних подорожей!

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