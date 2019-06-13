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Малиновий сорбет: рецепт в домашніх умовах від Артема Кінаша

13.06.2019

Малиновий сорбет чудово освіжає у літню спеку та до того ж містить мало калорій, на відміну від класичного морозива. Основа сорбета — пюре зі свіжої малини, що робить цей десерт ще й дуже корисним. А секретом кремової консистенції сорбета є додавання кукурудзяного крохмалю. Учасник  «МастерШеф. Професіонали» Артем Кінаш розповість, як приготувати малиновий сорбет в домашніх умовах досить просто та маловитратно.

малиновый сорбет

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Інгредієнти:

  • малина — 500 г
  • лимонний сік — 1 ч. л.
  • цукор — 150 г
  • кукурудзяний крохмаль — 20 г
  • вода — 500 г

Спосіб приготування:

  1. Малину подрібніть в блендері та перетріть отримане пюре через сито, щоб позбутися кісточок.
  2. Суміш з кісточками перекладіть у сотейник, додайте 450 мл води та цукор. Доведіть до кипіння і проваріть близько 5 хвилин.
  3. Додайте крохмаль до 50 мл води і ретельно перемішайте.
  4. Процідіть малиновий відвар через сито, щоб прибрати кісточки, і перелийте знову в сотейник. Додайте лимонний сік і доведіть до кипіння.
  5. Тонкою струйкою влийте розведений крохмаль, постійно помішуючи. В результаті має вийти густий кисіль. Зніміть суміш з вогню і охолодіть до кімнатної температури. Після цього поставте в холодильник мінімум на 35 годин.
  6. Після охолодження змішайте суміш із малиновим пюре.
  7. Перекладіть масу в контейнер або формочки для морозива та відправте у морозилку на 58 годин.
  8. Перед подачею дайте сорбету постояти при кімнатній температурі 710 хвилин, щоб отримати кремову консистенцію.

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