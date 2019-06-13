8 і 9 червня в Києві пройшов наймасштабніший винний фестиваль України та Східної Європи — Kyiv Wine — 2019. Дегустація понад 500 видів вин з усіх куточків світу, ексклюзивні майстер-класи від найкращих шефів, пізнавальні лекції, великий фермерський обід — і це далеко не повний список активностей, проведених в рамках фестивалю. Чим запам’ятався відвідувачам третій Kyiv Wine? Журналісти сайту STB.UA особисто побували на заході, щоб дати вичерпні відповіді на запитання.

Давайте трішки помріємо. Тримаючи в руці плетений кошик, ви блукаєте нескінченними виноградниками. Повсюди аромат свіжоскошеної трави та стиглого винограду. Ви зриваєте з гілок лози соковиті грона. На долоні спадають краплі прохолодної роси.

І ось день добігає кінця. Ви сидите на залитій останніми сонячними променями терасі й тримаєте в руках келих прохолодного «Совіньон Блан». У його смаку ловите нотки хрусткого зеленого яблука в поєднанні з апетитною чорною смородиною. Спостерігаючи захід сонця, згадуєте похід на виноградники й починаєте мріяти, як через кілька років будете пити вино, «зібране власноруч»…

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Ви вже там? А тепер уявіть, як винороби з усього світу везуть в Україну свої найкращі напої, щоб із великим трепетом та любов’ю розповісти про них столиці й потішити її жителів смачними винами.

Так починається Kyiv Wine — з великої любові до свого продукту, своєї справи та безмежної віри в неї.

Винний фестиваль проводиться вже втретє. Організатором заходу традиційно є goodwine. Місце проведення — простір М-82 на Подолі. А тепер додамо подробиць.

Програма Kyiv Wine — 2019

У 2019 організатори вирішили закріпити статус Kyiv Wine як наймасштабнішого винного фестивалю в Україні. У програмі заходу були винні дегустації, бранчі, великий фермерський обід, фудмаркет від найкращих ресторанів столиці та майстер-класи від українських і європейських шеф-кухарів.

7 червня охочі змогли відвідати гала-вечерю на честь відкриття Kyiv Wine. Відомий іспанський шеф, володар двох зірок Мішлен Дієго Герреро та бренд-шеф goodwine, суддя кулінарного проекту «МастерШеф. Професіонали» Володимир Ярославський разом приготували вісім страв. Вина до вечері були відібрані з асортименту goodwine. А щоб гості мали можливість спостерігати за процесом, кухню розмістили просто посеред зали.

Події 8 червня

Дегустація вин без обмежень

Головна фішка фестивалю — винний безліміт. У залі в 4000 квадратних метрів відвідувачі мали можливість спробувати вина більш ніж 90 виробників із 20 країн світу. Серед них був і український бренд «Shabo» (Шабо). Ось що розповів співвласник компанії «Шабо» Гіоргі Іукурідзе:

«Виставка на Kyiv Wine — наш перший досвід. Нам подобається масштаб цього заходу. Дуже приємно бачити, що є такий величезний попит, інтерес українського споживача до виноробства. І я дуже вражений великою кількістю людей сьогодні, в хорошому сенсі (посміхається. – Прим. ред.)».

На запитання про мету участі в Kyiv Wine, а також глобальні цінності та місії Гіоргі відповів так:

«Головна робота будь-якого винороба — це догляд за своєю дитиною. А це наш виноградник, адже вино народжується там. Ми прищеплюємо гарну якість продукту та вміння робити вибір. У нас є чудовий центр культури вина, музей. Це соціальні проекти, які розкажуть не тільки про історію виноробства в цілому, а й про історію виноробства саме в Україні. Ми хочемо донести споживачеві, що йому є чим пишатися. В Україні є чудове вино. Наша місія — створити бренд українського вина. І для цього ми маємо все».

Також в перший день працювала особлива зона Selective Wines з винами від тисячі гривень. Для неї професійні сомельє сформували карту за принципом: найкращі вина регіону, сорти або від виробника.

Для справжніх гурманів організатори створили зону Taittinger Lounge з великим вибором шампанського, ексклюзивним меню у форматі seafood bar і дегустацією вин з Gavi — La Scolca за участю власниці виноробні К’яри Солдатті. Однак вхідний квиток в цю зону, як і в Selective Wines, був дещо дорожчим, ніж на винний безліміт.

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Кожен гість винного безліміту отримав у подарунок фірмовий бокал Kyiv Wine. Адже так набагато приємніше дегустувати, правда?

Лекція про сир і вино

На лекції гості дізналися, як гармонійно формувати сирне плато. Лектори почали з розповіді про класичне поєднання французького брі з Chardonnay Baron d’Arignac, а потім перейшли до складніших і цікавіших дуетів.

Фудмаркет

Відповідальними за їжу на Kyiv Wine були популярні київські заклади. У списку — Good Girl, «Бездельники», Beef, «Любимый дядя», Lucky, Fish & Pussycat, Mimosa Brooklyn Pizza, Tin Tin, Make My Cake та Bakehouse. Спеціально для фестивалю шефи ресторанів створили меню з унікальними стравами, які не можна спробувати більше ніде. Ну і, звичайно ж, продукти — організатори імпортували рідкісні делікатеси. Наприклад, поціновувачів морепродуктів потішили новозеландськими устрицями, креветками панко та лобстер-ролами. А шанувальники веганського руху спробували справжнє кокосове морозиво.

Live Kitchen Zone

Цю зону придумали для тих, хто не знає, що приготувати з сезонних продуктів. Дев’ять шефів навчили створювати такі страви, як срібний лосось з трюфелем, боул з ферментованими овочами, азіатський тост і багато іншого. У списку кулінарів — Alvise Lunardi, David Veenstra, Алік Мкртчян, Andrey Young Chef, Олексій Краковський та інші.

Майстер-класи BBQ

Майстер-класи з барбекю проводилися на «розумному» грилі Kamado Joe. Головними з навчання були Алік Мкртчян, Роберт Прядченко, Едгар Бурс і Девід Вінестра. Журналістам редакції STB.UA вдалося поспілкуватися з учасником проекту «МастерШеф. Професіонали» і головним по м’ясу в goodwine Аліком Мкртчяном. Чоловік без скромності називає себе богом м’яса. У чому ж його секрет?

«Ви знаєте, богом — неважливо, якого продукту — можна стати тоді, коли любиш і відчуваєш свій продукт, — каже шеф-кухар. — Коли ти не просто готуєш, а й повністю переймаєшся процесом, поринаєш у нього. Я вважаю, тоді ти сміливо можеш називати себе богом. Розумієте? Божественні особи завжди неперевершені. Тому я, без усякої скромності, назвав себе богом м’яса. Адже я створив понад двісті найменувань м’ясних напівфабрикатів, які ви можете знайти на полицях магазину goodwine, і цим дуже сильно пишаюся».

Події 9 червня

Каліфорнійський бранч

50 щасливчиків змогли потрапити на справжній каліфорнійський бранч і спробувати веганські делікатеси. У меню були батат із соусом на основі кокосового йогурту, авокадо з гімалайською сіллю та хлібом на заквасці, боул з чіа, чорничним йогуртом, квітами та гранолою. До кожної страви подавали каву.

Великий фермерський обід

А це ще один унікальний захід у рамках Kyiv Wine. Куратором активності є гастроспільнота Foodies. Декоратором обіду стала художниця Маша Рева.

Смачну їжу для гостей готували шеф-кухарі Андрій Северенчук (Win Bar), Едуард Канаряк (DOM1) і Мірелі Ділбазі («Гостерія Хата Подопригора»). Що було в меню? На стіл подавали спаржу, молодий горох, квіти цукіні, українські сири, вино, рибу. На десерт гості поласували фруктами та ягодами.

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Також на другий день фестивалю в традиційному режимі працювали Live Kitchen Zone, фудмаркет і проводилися майстер-класи BBQ.

Про організаторів Kyiv Wine

Як ми вже писали вище, організатором винного фестивалю є goodwine. Попереду всіх — маркетинг-директор goodwine Маша Олійник. З нею ми поговорили про те, як проходила організація Kyiv Wine, чим він відрізняється від інших винних фестивалів в Україні та в чому головна цінність фестивалю.

Над заходом працює величезна команда співробітників компанії та pr-агентства Public Kitchen — Анастасія Івченко, Євгенія Скібіна, Ілона Кислова й інші.

«Коли 10 років тому ми з’явилися на ринку, то почали «революцію», — згадує Маша Олійник. — Тоді ми запропонували багато вина у винному супермаркеті в абсолютно не винній країні. На той момент більшість людей в Україні віддавали перевагу міцному алкоголю. Нам потрібно було розвивати винну культуру. Компанія впоралася з поставленим завданням і займається цим донині. Тож фестиваль вина — це частина плану розвитку. Так, зараз ми не тільки винна компанія. У нас є пекарня, кав’ярня, ресторан, винний бар і багато чого іншого. Саме тому ми хочемо ділитися своїм крутим, унікальним досвідом. Kyiv Wine — це квінтесенція всіх бізнесів. Власники компанії культивують здатність мріяти і реалізовувати свої мрії. Івент — це і моя мрія, яку ми змогли втілити. Ось це головне».

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Кілька слів наостанок

Якщо сказати коротко, Kyiv Wine — захід для любителів і поціновувачів хорошого вина. Але хіба можна вмістити всю гаму емоцій у кілька слів?

Є люди, які приходять на захід заради фото в Instagram, не без цього. Але ми в редакції зійшлися на думці, що головна мета відвідин фестивалю — це відкриття для себе нових смаків, поєднань, отримання безцінних знань і досвіду з перших вуст.

Тут не тільки про вино. Це можливість побачити новий світ, людей, які живуть зовсім іншим життям. Кожен з них безмежно закоханий у свою справу, і цю любов він щедро передає іншим. Ти надихаєшся, заряджаєшся цієї неймовірною енергією — і ось, вже народилася ідея для власного стартапу.

Це досвід, культура, які роблять наше життя яскравішим і кращим. Це насолода від простих речей — смачна їжа, якісні продукти, хороші напої. Це мистецтво жити і отримувати задоволення щодня. Ось про що фестиваль Kyiv Wine.

До зустрічі на Kyiv Wine — 2020!

Автор: Альона Ткаченко

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