Біографічна драма «Червона королева» розповість про життя Регіни Збарської — найвідомішої манекенниці своєї епохи. Ця жінка стала музою Федеріко Фелліні, мрією Фіделя Кастро. Регіна підкорила Париж, але назавжди залишилася заручницею жахливого радянського режиму. Дивіться серіал «Червона королева» з 24 червня на телеканалі СТБ!

Захопливий серіал «Червона королева» — це не просто ще одна драматична історія, а оповідь про трагічне життя однієї з найкрасивіших жінок 20 століття. Манекенниця Регіна Збарська завоювала всесвітнє визнання. Вона стала музою світових дизайнерів, змогла підкорити Париж, але не зламала радянську систему.

Життя Регіни Збарської оповите загадками. Доля красуні настільки таємнича, що аж лякає. Але що приховує ця «червона королева»?

Дізнайтеся у серіалі «Червона королева» вже 24 червня на телеканалі СТБ!

Video: «Червона королева»: що чекає на глядачів у драматичному серіалі Біографічна драма Червона королева розповість про життя Регіни Збарської — найвідомішої манекенниці своєї епохи. Дивіться серіал Червона королева СТБ

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