Довгоочікуваний фестиваль літа, Atlas Weekend — 2019, починається 9 липня. Захід пройде в Україні вже вп’яте. Традиційно вхід на територію в перший день фестивалю буде абсолютно безкоштовним. Хто стане хедлайнерами Atlas Weekend? Дізнайтеся в нашому матеріалі просто зараз!

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Фестиваль Atlas Weekend в 2019 році пройде на ВДНГ з 9 по 14 липня. Вхід в перший день заходу буде вільним.

Першим хедлайнером фестивалю та справжньою подією для меломанів став американський дует The Chainsmokers. У їхньому арсеналі багато відомих пісень, «Греммі» за найкращий танцювальний запис та колаборації зі світовими виконавцями — Coldplay, Tiesto, 5 Seconds of Summer і Halsey. У Києві гурт виступить вже 11 липня з 22:15 до 23:45.

Другий хедлайнер — всесвітньовідомий американський гурт Black Eyed Peas. За свою кар’єру музиканти отримали 16 премій «Греммі» та стали рекордсменами чарту Billboard. І вже 10 липня гурт виступить на Atlas Weekend з 22:15 до 23:45.

Також серед знаменитостей світового масштабу заявлений британський музикант Ліам Галлахер. Легендарний голос Oasis виступить у Києві зі своїм сольним проектом. Ліам з’явиться на сцені Atlas Weekend 14 липня з 22:15 до 23:45.

Рок-гурт «Сплин» став четвертим хедлайнером Atlas Weekend — 2019. Цього року, 27 травня, колективу виповнюється 25 років! Хлопці стали культовими після випуску «Гранатового альбома», а пісні «Орбит без сахара», «Выхода нет» моментально отримали статус хітів та потрапили в ротацію всіх радіостанцій. Легендарний колектив виступить на головній сцені в четвертий день фестивалю, 12 липня.

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