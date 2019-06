Які музичні фестивалі пройдуть влітку 2019 року в Україні? Адже літо — пора гучних вечірок. В Україні щороку проходять десятки фестивалів, які збирають тисячі людей з усього світу. Редакція сайту телеканалу STB.UA підготувала для вас добірку найяскравіших і найкращих музичних фестивалів 2019 року в Україні. Дізнайтеся подробиці про ціни, дати і списки заявлених музикантів у матеріалі.

Atlas Weekend

Коли: 9—14 липня 2019 року

Хедлайнери: The Chainsmokers, Black Eyed Peas, Liam Gallagher, Tom Walker, Michael Kiwanuka, Tom Odell, The Subways, Noisia, Our Last Night, Little Big, The Hardkiss.

Вартість квитка: одноденні квитки — 1050—2650 грн, триденні — 2100—5250 грн, абонемент на всі дні — 2600—6500 грн.

Atlas Weekend — подія, що поєднує музику, активний відпочинок, освітні та розважальні програми і найкращий український стритфуд. Мета фестивалю — відкривати людям різних смаків сучасну фестивальну культуру, стираючи межі міст, країн та стереотипів.

Щороку в середині літа на Atlas Weekend виступає понад 250 популярних виконавців різних жанрів, щоб кожен із сотень тисяч друзів фестивалю зустрівся з героями власних топ-чартів або знайшов для себе щось нове. Починаючи з 2015 року на сцені фестивалю побували такі виконавці, як Placebo, Kasabian, The Chemical Brothers, The Prodigy і багато інших.

UPark Festival

Коли: 16—18 липня 2019 року

Хедлайнери: Rag’n’Bone Man, Thirty Seconds to Mars, Bring Me the Horizon, MØ, Nothing But Thieves, AJR, Ivan Dorn, SWMRS та Pale Waves.

Вартість квитка: одноденні квитки — 1499 грн, абонемент на всі дні — 3499 грн, VIP-квиток на один день — 2299 грн, VIP-квиток на три дні — 6099 грн.

UPark — фестиваль, на якому свої нові альбоми і найкращі хіти представляють музиканти, яких сміливо можна зарахувати до найактуальніших артистів сучасності, а деяких із них навіть і до культових. Починаючи з 2016 року виступали такі артисти, як Red Hot Chili Peppers, MUSE, HURTS, The Kills, Nothing But Thieves, Poets of the Fall, Gorillaz, Massive Attack та інші.

Файне місто

Коли: 25—28 липня 2019 року

Хедлайнери: Arch Enemy, Kadebostany, Rage, Ic3peak, Emil Bulls, Heart Of A Coward, Imminence, Wildways та інші.

Вартість квитка: одноденні квитки — 790 грн, дводенні — 990 грн, абонемент на всі дні — 1100 грн, PREMIUM-квиток — 2500 грн.

Файне місто — вже восьмий раз пройде в Тернопільській області та збере одних з найкращих представників музичної індустрії. На час фестивалю локація перетворюється на справжнє місто, яке розділене на окремі райони, кожен з яких має свій унікальний вигляд та розваги.

OSTROV Festival 2019

Коли: 15—17 червня 2019 року

Хедлайнери: Amelie Lens, Jeremy Underground, Nølah, FJAAK, Farrago, Joyhauser, Henrik Shwarz, KiNK та інші.

Вартість квитка: General Admission — 1150 грн, Backstage — 1600 грн.

OSTROV — фестиваль, який вже сьомий рік радує шанувальників техно чудовою музикою від актуальних ді-джеїв і музикантів, а також представників найкращих лейблів, промо-команд української електронної сцени. За всю історію на сцені фестивалю побували такі музиканти, як Тale Of Us, Dixon, Pan-Pot, Mind Against, Nicole Moudaber, Carl Craig, Juan Atkins, Mathew Jonson, DJ Koze, Booka Shade, Ricardo Villalobos, Matias Aguayo та інші. Потужна енергетика природи, химерні декорації, неперевершений звук і танці до ранку — все і навіть більше вас очікує в цьому році на Трухановому острові.

Схід-рок 2019

Коли: 10—11 серпня 2019 року

Хедлайнери: Pianoбой, Тараканы!, Atlas: Empire, Добрые Люди, Louna, F. Way, Cardiomachine та інші.

Вартість квитка: 500 грн.

Схід-рок — щорічний фестиваль, який проводиться з 2013 року в фортеці «Круглий двір» міста Тростянець. Якщо хочете поєднати туризм, сімейний відпочинок і відвідування крутого фестивалю, то Схід-рок стане для вас щорічною пригодою. Готуйтеся почути якісну музику і відчути фестивальну атмосферу!

БezViz 2019

Коли: 2—4 серпня 2019 року

Хедлайнери: Crazy Town, Бумбокс, 5’nizza, Pianoбой, Zardonic, LATEXFAUNA, Space of Variations, Pavlik OverDrive.

Вартість квитка на 3 дні: Fan-зона — 690 грн, VIP-зона — 1000 грн.

БezViz — один із наймолодших, але прогресивних фестивалів України. Три сцени, безліч різноманітних локацій: парк розваг, ярмарок, фудкорти, бар на воді та багато іншого. Цілих 2000 квадратних метрів веселощів, драйву та гарного настрою.

ZaxidFest 2019

Коли: 16—18 серпня 2019 року

Хедлайнери: Apocalyptica, You Me At Six, Lacuna Coil After the Burial! та інші.

Вартість квитка: триденні — 1100 грн.

Zaxidfest — три дні необмеженого рамками музичного драйву. Музика на будь-який смак, неймовірна атмосфера, гарна українська природа, привітні усміхнені люди і хороші спогади — це все вас чекає на фестивалі в 2019 році.

Respublica FEST 2019

Коли: 30 серпня — 1 вересня 2019 року

Хедлайнери: Alyona Alyona, DETACH, TIK TU, Хамермам знищує віруси та інші.

Вартість квитка: 400 грн.

Respublica FEST — один з останніх літніх музичних фестивалів і найбільший музичний стрит-арт-фестиваль України. Унікальна локація і концепція зробили його одним з найулюбленіших фестивалів країни.

Brave! Factory Festival 2019

Коли: 24—25 серпня 2019 року

Хедлайнери: Model 500, Edward & Oskar Offermann, When Saints Go Machine та інші.

Вартість квитка: Early bird — 1050 грн.

Brave! Factory Festival — фестиваль електронної музики і сміливої культури. Цього року у фестивалі візьме участь 52 артисти.

Koktebel Jazz Festival 2019

Коли: серпень 2019 року

Хедлайнери: інформація очікується

Вартість квитка: інформація очікується

Koktebel Jazz Festival — один з найстаріших музичних фестивалів України пройде в цьому році 17-й раз. За цей час Koktebel Jazz Festival став вже практично легендарною музичною подією року. А місце проведення — на березі моря — додає йому неповторної атмосфери і шарму. Колись на Koktebel Jazz Festival свій творчий шлях починали ДахаБраха, Jamala та The Hardkiss.

