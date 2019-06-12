«Кріпосна»: Катерина Ковальчук зніметься в голлівудському фільмі

Талановиту Катерину Ковальчук глядачі побачать вже з 22 липня в костюмованій драмі «Кріпосна» на телеканалі СТБ. Улюблена актриса вкотре довела свій професіоналізм. Дівчина отримала візу талантів США і тепер їде підкорювати Голлівуд. В якому американському проєкті зніматиметься Катерина Ковальчук?

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Свої перші акторські кроки Катерина Ковальчук зробила ще під час навчання в інституті. Але шлях дівчини на великий екран почався в Голлівуді. У 2015 вона дебютувала в головній ролі короткометражки «Рядовий». І сьогодні продовжує підкорювати американську кіноіндустрію.

Українські глядачі полюбили Катерину, подивившись масштабний серіал «Кріпосна». У картині актриса зіграла головну драматичну роль, причому доволі успішно. Сьогодні дівчина рада поділитися неймовірною новиною — її талант помітили голлівудські режисери.



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Katerina Kovalchyk (@katerinakovalchyk) 11 Июн 2019 в 8:57 PDT

Катерина Ковальчук отримала візу талантів США і тепер зніметься в американському фільмі:

«Я отримую те, чого хочу! Я досі не можу повірити, що зробила це. Я три роки йшла до своєї мети. Це було непросто. І ось, довгоочікувана віза талантів у моїх руках, і я їду зніматися в Америку в проєкті моєї мрії та грати роль моєї мрії! Ніколи не здавайтеся, друзі, любіть цей світ та йдіть до своїх цілей! Ви будете вражені, скільки можливостей у вас є».

Нагадаємо, Катерину Ковальчук ми знову побачимо в костюмованій драмі «Кріпосна». Не пропустіть продовження неймовірної історії кохання та зради з 22 липня на телеканалі СТБ!

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Фото: Instagram Катерини Ковальчук

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