День літнього сонцестояння – найтриваліший день року. У 2019 день літнього сонцестояння традиційно припадає на 21 червня. Які обряди можна проводити цього дня розповів переможець 18 сезону «Битви экстрасенсів», жрець графічної магії Каїн Крамер.

Літнє сонцестояння колись було великим святом для наших предків, особливо для слов’ян. Традиція ворожити і проводити ритуали збереглася і донині. Що ж варто зробити сьогодні?

Загадайте бажання

Запаліть свічку і подумайте про те, чого ви хочете найбільше.

Сплетіть вінок

Зберіть польові квіти і сплетіть вінок. У день літнього сонцестояння дуже важливо надіти коло, оскільки воно здавна символізує Сонце. У процесі плетіння думайте про заповітну мрію, свої побажання для коханих і рідних.

Проведіть ритуали

Найбільш популярними обрядами як за часів давніх слов’ян, так і зараз, є ритуали на заміжжя.

Опівночі зірвіть, не дивлячись, оберемок трав або квітів і сховайте під подушку. Якщо на ранок виявиться, що серед них є 12 різних – чекайте весілля цього року.

Є ще один обряд з травами. Потрібно навмисно зібрати 12 рослин і покласти під подушку, повторюючи «Ляжу дівкою, а прокинуся дружиною». Після цього лягайте спати. Вранці спаліть букет на багатті, загорнувши у папір.

Предки вірили, що найбільш «любовними травами» є лаванда, календула, папороть, вербена і розмарин.

Цікаво, що День літнього сонцестояння також вважали вдалим днем ​​для одружень, а про діток, народжених сьогодні, говорили, що їх охороняє бог Сонця.

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