Смачний, освіжаючий та ароматний вишневий сорбет – ідеальний десерт у літню спеку. Всього чотири інгредієнти, трохи вашого терпіння і смаколик готовий! Учасник «МастерШеф. Професіонали» Артем Кінаш, ділиться з вами простим покроковим рецептом вишневого сорбета в нашому матеріалі.

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Інгредієнти:

Вишня – 1 кг

Цукор – 1 скл.

Сік половини лайма

Ром – 1 ст.л. (за бажанням)

Спосіб приготування:

Вишню вимити, просушити і видалити кісточки Усі інгредієнти змішати і перебити за допомогою блендера Протерти масу через сито, щоб видалити залишки шкірочок Перелити масу в контейнер, поставити в морозильну камеру на 1 годину, дістати, перемішати і поставити назад. Повторити процедуру 3-4 рази і поставити сорбет в морозильник на 6-8 годин до повного застигання.

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