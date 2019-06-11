Вареники з вишнями – одна з найсмачніших літніх страв. Приготувати цю смакоту зовсім не складно, якщо знати певні нюанси приготування. Ними поділився суперфіналіст «МастерШеф. Професіонали» Юрій Негрич. Читайте, як швидко і просто приготувати вареники з вишнями в нашому матеріалі.

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Інгредієнти для тіста:

Борошно – 600 г

Рослинна олія – ​​1 ст. л.

Вода – 200 мл

Сіль – 0,5 ч. л.

Інгредієнти для начинки:

Вишня – 400 г

Цукор – 100 г

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Приготування:

Просіяти борошно й додати сіль. У центрі зробити ямку й залити туди воду та рослинну олію. Вимішати однорідне еластичне тісто. Загорнути його в харчову плівку та залишаємо на 30–40 хвилин. Поки тісто підходить, приготувати начинку. З вишень видалити кісточки, засипати їх цукром і залишити на 20 хвилин. Сік, який пустять ягоди, злити в чашку – він ще знадобиться. На присипаній борошном поверхні розкатати пласт тіста завтовшки 2 мм. Вирізати кружечки з тіста. Для цього можна використовувати спеціальну кондитерську форму або ж звичайну склянку. У центр кожного кружечка викладати вишні, щільно защипуючи краї . Варити в підсоленій воді близько 7 хвилин. Готові вареники можна полити вишневим соком.

Смачного!

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