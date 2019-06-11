Як швидко заснути: поради від Тетяни Висоцької

День був насиченим і емоційним, тому зовсім не спиться вже цілу годину. Знайома ситуація? Звісно, шукати в аптечці снодійне — це вже останній варіант. А як швидко заснути за допомогою інших, не менш ефективних методів — знає ведуча програми «Вікна-новини» Тетяна Висоцька.

Пофантазуйте

Спробуйте уявити образ маятника, який повільно та плавно розгойдується, утворюючи навколо хвилі. Також, уявивши будь-який предмет, подумки віддаляйте та наближайте його.

Метод спецслужб

Ляжте на спину і розташуйте руки вздовж тіла долонями догори. Далі закрийте очі і максимально розслабте всі м’язи. Уявіть, що знаходитеся в тихому і спокійному місці. Під закритими повіками закотіть очні яблука вгору, при цьому вони повинні залишатися розслабленими. Секрет цього методу в тому, що таке положення очних яблук є природним під час глибокого сну, а значить, і заснути так легше.

Правильне дихання

Зробіть вдих протягом чотирьох секунд, потім затримайте дихання на сім секунд і видихніть за вісім секунд. Таким чином пульс сповільниться, а рівень адреналіну знизиться. До того ж, сконцентрувавшись на диханні, ви відсторонитеся від думок.

Моргання

Спочатку закрийте очі, а потім відкрийте на секунду і знову закрийте. Повторіть вправу через десять секунд. Так ви зможете розслабитися та зануритися в сон.

Білий шум

Спробуйте завантажити собі добірку монотонних звуків і слухайте їх перед сном на невеликій гучності. Це може бути звук серцебиття, шум пральної машини, пилососа, води тощо. Сконцентруйтеся на цьому звуці та відстороніться від думок.

За словами Тетяни Висоцької, найкращий спосіб швидко заснути – це тиша і трав’яний чай:

Я прихожу з прямого ефіру додому після 23:00, тому доводиться гасити адреналін вечерею і чаєм. Люблю трав’яні, тому сама вирощую на балконі м’яту. Коли намагаюсь заснути, то домовляюсь із собою фіксувати увагу на звуках за вікном і тиші. Але насправді все залежить від рівня стресовості конкретного дня, тому бажаю нам спокійних днів якнайбільше!

Більше на тему: Скільки годин на добу потрібно спати залежно від віку

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ.