Що приготувати на вечерю в мультиварці: топ-10 простих рецептів
11.06.2019
Мультиварка – справжній порятунок для тих, хто не може собі дозволити годинами стояти біля плити. Переможниця Холостяк-8 Іванка зібрала десять смачних ідей, які допоможуть урізноманітнити повсякденний раціон. Що приготувати на вечерю в мультиварці, читайте в матеріалі.
Картопляний гратен із сирною скоринкою
Складові:
- 7–8 середніх картоплин
- 50 г сиру пармезан або російського
- 50 г сиру грюєр, едам або емменталь
- 1 зубчик часнику
- 200 мл вершків (жирністю 33%)
- 1/4 ч. л. мускатного горіха
- 2–3 гілочки чебрецю
- 1 ст. л. вершкового масла
- Сіль, чорний перець
Спосіб приготування:
- Вершковим маслом змастити чашу мультиварки.
- Картоплю почистити і нарізати тонкими дольками. Сир натерти (третину відкласти).
- Вершки в мисці з’єднати з подрібненим часником і мускатним горіхом, посолити і поперчити.
- Викласти шарами в чашу мультиварки картоплю, сир і соус. Залишити на 10 хв, щоб майбутній гратен просочився.
- Випікати 40 хв. у режимі «Випічка». За 10 хв. до закінчення програми посипати страву рештою сиру. Готовий гратен перекласти на тарілку і прикрасити чебрецем.
Кукурудзяний суп на вершках
Складові:
- 4 скл. кукурудзи
- 1 скл. вершків (жирністю 10%)
- 500 г відвареного курячого філе
- 1 зубчик часнику
- 200 г бекону
- 1 цибулина
- 1 картоплина
- 1 морква
- 2 ст. бульйону
- 2–3 пера цибулі-шалот
- Сіль, чорний перець
Спосіб приготування:
- У блендер перекласти 2 скл. кукурудзи, залити вершками і подрібнити в пюре.
- У режимі «Випічка» обсмажити бекон в чаші мультиварки, поки з нього не витопиться весь жир. Хрусткий бекон викласти на тарілку.
- Картоплю нарізати невеликими кубиками, моркву – дрібними. Цибулину нашаткувати і обсмажити в жирі від бекону до прозорості. Додати подрібнений часник, картоплю і моркву. Помішуючи, обсмажувати все разом близько 15 хв.
- Додати в мультиварку бульйон, довести до кипіння і поставити режим «Суп» на 10 хв.
- Додати кукурудзяне пюре на вершках і розібране на волокна куряче філе. Посолити і поперчити.
- Готовий суп розлити в тарілки, додати скибочки бекону і рубану цибулю-шалот.
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Гречаники з телятиною і салом
Складові:
- 300 г гpечки
- 500 г м’яса (350 г телятини і 150 г свинячого сала)
- 2 великі цибулини
- 1 яйце
- ½ пеpестиглого помідора
- 1 лавровий лист
- 3 ст. л. рослинної олії
- Сіль, перець
Спосіб приготування:
- Гречану крупу промити, всипати в чашу мультиварки і залити водою. Варити в режимі «Гречка» протягом 35 хв.
- За допомогою м’ясорубки приготувати фарш з телятини і сала. Цибулю натерти на дрібній тертці.
- У глибокій мисці змішати яйце, цибулю, фарш і кашу. Посолити, поперчити і сформувати котлетки.
- Чашу мультиварки збризнути олією і розігрівати 15 хв. у режимі «Смаження». Викласти гречаники та закрити кришку. Обсмажувати 5 хв., потім перевернути і обсмажити ще 2 хв. з іншого боку.
- Додати дольки перестиглого помідора, лавровий лист і трохи води. Готувати в режимі «Тушкування» близько 15 хв. Подавати зі свіжою зеленню.
Тріска по-норвезьки з гарніром з горошку
Складові:
- 1–2 тушки тріски
- 1 яйце
- 50 г сиру чедер
- 1 ч. л. майонезу
- 1 ст. л. лимонного соку
- 100 г цибулі-порей (білої частини)
- 400 г замороженого зеленого горошку
- 200 г шинки
- 60 мл вершків
- Рослинна олія
- Спеції за смаком
- Сіль, перець
Спосіб приготування:
- Тріску почистити від нутрощів і луски, натерти сіллю і спеціями. Нарізати рибу стейками товщиною 1,5–2,5 см і скропити лимонним соком. Залишити маринуватися на 30 хв.
- Тим часом для соусу збити вінчиком яйце з гірчицею. Додати борошно, майонез і тертий сир. Все ретельно перемішати.
- Вибрати режим «Випічка» і обсмажувати тріску на невеликій кількості рослинної олії 15 хв. Викласти на рибу соус і готувати до закінчення програми. Приготовану тріску перекласти в тарілку.
- Для гарніру шинку нарізати кубиками. Цибулю-порей нарізати кружечками і обсмажити в режимі «Смаження» на олії до прозорості. Додати шинку і обсмажувати ще 5–8 хв. Потім всипати заморожений горошок і готувати, помішуючи, до його м’якості. За 1 хв. до готовності влити вершки і ще раз добре перемішати. Подавати з тріскою.
Свинячі реберця в медовому соусі
Складові:
- 900 г свинячих реберець
- 5 ст. л. соєвого соусу
- 2 ч. л. меду
- 2 зубчики часнику
- Чебрець
- Спеції за смаком
- Сіль, перець
Спосіб приготування:
- У мисці змішати мед, соєвий соус, подрібнений часник і спеції. Залити отриманим маринадом підготовлені реберця і залишити на 30 хв.
- Перекласти реберця в чашу мультиварки і полити залишками маринаду. Викласти чебрець. Готувати в режимі «Тушкування» 2 год. Готові свинячі реберця подавати з будь-яким гарніром.
Кускус із курячим філе і овочами
Складові:
- 350 г кускусу
- 500 г курячого філе
- 1 цукіні
- 1 баклажан
- 1 морква
- 1 солодкий перець
- 1 цибулина
- Рослинна олія
- Сіль, перець
Спосіб приготування:
- Куряче філе нарізати кубиками. Обсмажувати, періодично помішуючи, в змащеній олією чаші мультиварки 12 хв. у режимі «Смаження».
- Цибулю дрібно порубати, а інші овочі нарізати кубиками. Додати в мультиварку до курячого філе, встановити режим «Тушкування» і готувати 20 хв.
- Влити 500 мл води, вимкнути програму «Тушкування» і на розігріві дочекатися закипання. У киплячу воду додати кускус, перемішати і вимкнути мультиварку. Залишити на 10 хв. для набухання під закритою кришкою.
Спагеті з соусом песто
Складові:
- 500–700 г спагеті
- 2 пучки базиліку
- 1 пучок петрушки
- 70–80 г сиру пармезан або іншого твердого сиру
- 2 ст. л. кедрових горіхів
- 4 зубчики часнику
- 100–120 мл оливкової олії
- Сіль
Спосіб приготування:
- Для соусу песто часник подрібнити. Сир натерти на дрібній тертці. У блендері змішати базилік, петрушку, сир, кедрові горіхи і часник. Перебити, поступово підливаючи оливкову олію, до отримання пастоподібної маси.
- Закип’ятити в мультиварці воду, підсолити і опустити спагеті. Варити в режимі «Варіння» близько 10 хв. Готові спагеті перекласти в глибоку миску або каструлю і заправити соусом песто. Перед подачею прикрасити тертим сиром і зеленню.
Яловичина з паприкою
Складові:
- 1 кг яловичої вирізки
- 1–2 ст. л. томатної пасти
- 2 моркви
- 4 картоплини
- 1 велика цибулина;
- 1–2 гострі червоні перці
- ½ ч. л. паприки
- 4 лаврові листки
- Соняшникова олія
- Сіль
Спосіб приготування:
- М’ясо нарізати невеликими кубиками і викласти в розігріту мультиварку. Додати 2–3 ст. л. олії та добре обсмажити яловичину з усіх боків в режимі «Випічка».
- Обсмажене м’ясо залити в чаші мультиварки 1 ст. окропу. Посолити, додати лавровий лист і паприку. Готувати 45 хв у режимі «Тушкування».
- Моркву і картоплю нарізати шматочками. Перець очистити від насіння і нарізати кружечками. Цибулю нашаткувати. Додати овочі разом з томатною пастою до м’яса і тушкувати ще 30 хв. За потреби доливати воду.
Печінковий торт із морквою
Складові:
- 700 г курячої печінки
- 300 г кабачка
- 2 яйця
- 1 ст. л. сметани
- 5–6 ст. л. борошна
- 1 ч. л. розпушувача
- 200 г сиру
- 4 великі моркви
- 2 цибулини
- 2 зубчики часнику
- 400 г майонезу
- Зелень за смаком
- Рослинна олія
- Сіль, перець
Спосіб приготування:
- Моркву і цибулю натерти на тертці і обсмажити на олії в режимі «Випічка». Викласти на тарілку і остудити.
- Печінку подрібнити за допомогою блендера або м’ясорубки. Додати тертий кабачок, яйця, сметану, борошно і розпушувач. Посолити і перемішати.
- Отриману масу вилити в чашу мультиварки і випікати 60 хв в режимі «Випічка». Дістати і розрізати на тонкі коржі.
- Для начинки натерти сир і подрібнити часник. Додати майонез, моркву і цибулю. Ретельно перемішати і промазати печінкові коржі. Прикрасити рубаною зеленою цибулею, петрушкою або кропом. За бажанням посипати зернами граната. Покласти в холод на 1 год.
Тушкована біла квасоля з грибами
Складові:
- 300 г печериць
- 2 ст. білої квасолі
- 1 цибулина
- 1 морква
- 200 г томатів
- 1 зубчик часнику
- 1 ч. л. червоного гострого перцю
- Рослинна олія
- Сіль, перець
Спосіб приготування:
- Квасолю попередньо замочити.
- Цибулю нашаткувати. Часник подрібнити. Моркву і помідори нарізати кубиками. Гриби нарізати пластинами. Обсмажувати овочі в режимі «Смаження» близько 8 хв., потім додати шампіньйони і готувати ще 10 хв. Посолити і поперчити.
- Викласти в чашу квасолю і залити 3 скл. води. Вибрати режим «Тушкування» і готувати 2 год. Перед подачею прикрасити свіжою зеленню.
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