Тетяна Гнєдаш знімає для СТБ мелодраму «Зникла»

Artforms Production приступив до роботи над новим проєктом «Зникла» для телеканалу СТБ. Головний автор 8-серійної мелодрами – Тетяна Гнєдаш.

«Зникла» – детективна мелодрама про таємниче зникнення головної героїні Анни Твардовської. 40-річна красива й успішна жінка пропадає після свого весілля: в першу шлюбну ніч вона безслідно зникає за загадкових обставин. Те, що спочатку здається нещасним випадком, дуже скоро кваліфікується слідством як убивство. Ліза, дочка зниклої безвісти Анни, починає власне розслідування і розкриває таємниці з життя матері та її оточення, про які й гадки не мала.

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«Від СТБ надійшла пропозиція подумати про авантюрну мелодраму з міцною детективною складовою. Так з’явився персонаж на ім’я Анна Твардовська. Кастинг був дуже непростим. Найважче було визначитися з актрисою на роль головної злочинниці: насправді саме вона є головною героїнею цієї історії. Думаю, ми зробили правильний вибір. Ім’я актриси і персонажа, якого вона грає, називати не буду – її «злодійська сутність» повинна проявитися для всіх несподівано», – розповідає Тетяна Гнєдаш.

Сценарій до «Зниклої» був написаний за три місяці, два місяці тривав підготовчий період. Як вважають автори, свіжий сюжет і яскраві персонажі зможуть вразити глядачів.

«Людині властиво перебільшувати своє значення в житті інших людей, і через це, трапляється, життя йде під укіс. Наприклад, жінці, яку покинув чоловік, може здаватися, що те, що трапилося, – жорстока помилка або підступи ворогів, що вона все ще його кохає, їм судилося бути разом, і чоловік, який залишив її, повинен знову належати їй, чого б це не коштувало. Наша історія про жіночу гординю і чоловіче боягузтво, яким протистоять жіноча самовідданість і чоловіча відвага: всі борються зі своїми демонами і в результаті добро перемагає. Але за перемогу добра в нашій історії герої будуть змушені заплатити дуже високу ціну», – ділиться подробицями сюжету Тетяна Гнєдаш.

Ролі виконають Дар’я Трегубова, Клавдія Дрозд-Буніна, Валерія Ходос, Наталя Бабенко, Дмитро Паламарчук, Софія Письман, Галина Корнєєва, Віталій Іванченко, Іван Залуський, Алла Мартинюк, Григорій Бакланов, Ігор Качур, Сергій Журавльов, Анатолій Ященко, Анна Лебедєва, Костянтин Данилюк, Сергій Козлов, Артем Мяус, Сергій Комаровський, Борис Книженко, Олена Хохлаткіна, Юрій Радіонов, Ігор Марусяк.

Режисер-постановник – Майя Сомова, оператор-постановник – Роман Нижник, виконавчий продюсер – Денис Пономаренко, лінійний продюсер – Дар’я Орешкевич, директор знімальної групи – Віталій Василькевич, художник-постановник – Єва Ухіна, художник із гриму – Наталія Миколайчук, художник із костюмів – Ольга Коваль.

Прем’єра серіалу «Зникла» відбудеться на телеканалі СТБ у 2020 році.

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