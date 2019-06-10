Салат «Цезар»: рецепт від Єлизавети Фалей
10.06.2019
Салат «Цезар» у святкові та в будь-які інші дні доречний на кухні. Він надзвичайно смачний і ситний. У кожної господині є свій особливий секрет приготування! Актриса серіалу «За вітриною» Єлизавета Фалей не виняток. Покроковий рецепт салату «Цезар» від зірки – в матеріалі.
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Інгредієнти:
- листя салату
- перепелині яйця
- помідор чері
- куряча грудка
- сухарики (попередньо обсмажити їх на грилі)
Приготування:
- Відваріть перепелині яйця і добре промийте листя салату.
- Листя салату не нарізайте, а рвіть скибочками.
- Курячу грудку поставте на гриль.
- Скибочки салату викладіть на тарілку. Зверху полийте їх заправкою. Перемішайте.
- Наріжте помідори і розмістіть на тарілку разом з перепелиними яйцями.
- Останній найважливіший крок. Викладіть зверху курячу грудку і додайте у салат сухарики.
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Соус
Інгредієнти:
- сіль – дрібка
- яйце – 1 шт.
- оливкова олія – 100 мл
- лимон – 1 ст. л.
- майонез – легкий
- гірчиця – 1 ст. л.
- часник – 1 зубчик
Приготування:
- У яйце додати оливкову олію і дрібку солі, перемішати все в блендері.
- Отриману суміш доповнити лимоном, гірчицею, зубчиком часнику. Добавте трохи легкого майонезу.
- Добре перемішайте соус.
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