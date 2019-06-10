Полуничний компот на зиму приготувати дуже просто. Редакція сайту STB.UA пропонує легкий та швидкий рецепт цього корисного напою. Скористайтеся нашими порадами, як зварити компот із полуниці, й насолоджуйтеся всю зиму смаком травневих ягід!

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Складові (на 5 л компоту):

Полуниця — 3 кг

3 кг Вода — 2 л

Цукор — 600 г

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Рецепт приготування:

Промити ягоди в холодній воді. Залишити в друшляку, щоби стекла вода. Очистити полуницю від плодоніжок і листочків. Підготувати банки для компоту. Розкласти плоди в десять півлітрових банок. Кожну заповнити на ⅔ від загального об’єму. Прокип’ятити цукор з водою, поки він повністю не розтане. Залити полуницю гарячим сиропом. Накрити банки бляшаними кришками, щільно притиснути. Закатувати можна тільки після стерилізації. Розставити банки у великій широкій каструлі. Попередньо укрити дно дерев’яними дощечками, щоб банки не лопнули від високої температури. Стерилізувати 10 хв., починаючи відлік часу від моменту закипання води. Дістати компот із води. Закупорити. На м’якій, рівній поверхні поставити банки охолоджуватися.

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Корисні поради:

Банки для приготування компоту потрібно підготувати заздалегідь.

Є два способи стерилізації. Перший — помити банки з содою та кип’ятити у воді. Другий — чисті банки залишити на час у духовій шафі. Важливо: щоб тара не лопнула від різкого перепаду температур, спочатку поставте банки і тільки потім увімкніть духовку для поступового нагрівання.

Не забудьте прокип’ятити кришки!

Чисті банки залишити догори дном на м’якому рушнику до використання.

Смачного!

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