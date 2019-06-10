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«Х-фактор»: як потрапити на прямі ефіри 10 сезону

10.06.2019

Мрієте стати частиною «Х-фактора»? Вокальне шоу дарує всім охочим можливість потрапити на прямі ефіри! Ви можете взяти участь у зйомках ювілейного 10 сезону  «Х-фактора» як глядач. Як потрапити на шоу — дізнайтеся у нашому матеріалі.

х фактор 10

Вокальне шоу «Х-фактор» запрошує всіх охочих стати частиною ювілейного 10 сезону.

Зйомки проекту стартують 25 червня та проходять у 2 зміни (інші дати можна дізнатися за посиланням нижче):

1 зміна: збір о 10:00, зайнятість до 16:00

2 зміна: збір о 16:00, зайнятість до 21:00

Де: Київ, пр-т. Перемоги, 37, БК «КПІ»

Коли: з 25 червня

Вартість: безкоштовно

Все, що потрібно зробити, — зареєструватися за посиланнями:

  1. Реєстрація на ТВ-кастинги
  2. Реєстрація у тренувальний табір

Час та дати зйомок можуть бути змінені. Ви будете проінформовані заздалегідь!

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