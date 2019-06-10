Домашній лимонад добре втамовує спрагу і є цінним джерелом вітамінів для нашого організму. Тим паче якщо використовувати для його приготування не тільки лимони, а й інші фрукти. Наприклад, соковиті апельсини! Спеціально для читачів STB.UA учасник «МастерШеф. Професіонали» Дмитро Шевченко приготував рецепт найсмачнішого лимонаду із апельсинів.

Інгредієнти:

апельсини – 1,5 кг

лимони – 4 шт.

газована мінеральна вода – 7 скл.

мед – 1,4 скл.

гілочки м’яти – 4 шт.

кубики льоду

Приготування:

Мінеральну воду попередньо поставити в холодильник на 2 год. Апельсини і лимони вимити, розрізати навпіл і віджати сік. Змішати сік апельсина і лимона у великому глечику. Додати мед і ретельно перемішати. Поставити в холодильник на 1 год. Коли рідина охолоне, влити мінеральну воду в глечик з соком і перемішати. Додати лід, прикрасити м’ятою і кружечками апельсинів.

Смачного!

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