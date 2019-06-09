15 випуск «Один за всіх»-13: чому мати хоче відправити доньку в психіатричну клініку?15 випуск «Один за всіх»-13: чому мати хоче відправити доньку в психіатричну клініку?

У 15 випуску команда «Один за всіх»-13 розібралася в конфлікті між 20-річною Діаною та її матір’ю Галиною. Жінка стверджувала, що її дочка психічно нестабільна. Дівчина ж заперечує свою хворобу, звинувачує матір у шахрайстві та брехні. Які секрети сімейної ворожнечі вдалося з’ясувати експертам і ведучому проекту «Один за всіх»-13 Михайлу Присяжнюку?

У студії «Один за всіх»-13 з’явилася двадцятирічна Діана, яку власна мати Галина неодноразово намагалася відправити до психіатричної клініки на лікування. Дівчина розповіла, як її мати викликала санітарів, щоб її забрали. Діана стверджує, що її мати хоче оформити групу інвалідності і їй, і її старшій дочці Ангеліні, щоб отримати гроші і закрити набрані кредити. Але і це було не найстрашніше.

Дівчина шокувала всю студію заявою, що саме з вини матері загинув її молодший брат. Батько Діани розповів про подробиці страшної трагедії. Галина давала дитині ліки від головного болю і спровокувала смерть від синдрому Рея (гострої ниркової недостатності).

У студії з’явився чоловік Діани. Павло кинув свою дружину і пішов до іншої жінки. Молодик переконаний, що мати дружину і дівчину одночасно абсолютно нормально. Студію обурила поведінка і погляд на життя Павла. Він також стверджує, що з вини тещі розпалася його сім’я, і ​​він почав зраджувати своїй дружині. Павло переконує, що він не відхрещується від своїх дітей і не кине їх.

У студії з’являється мати Діани Галина. Жінка стверджує, що всі її дії — на благо дочки. Галина розповіла про хворобу дівчини, але експерти переконали її, що поставлені раніше діагнози неправильні і ніякого стосунку до психіатрії не мають. Звинувачення в шахрайстві Галини розвіялися, коли вона продемонструвала висновок онколога. Слова рідної дочки настільки поранили Галину, що після виходу зі студії їй викликали швидку допомогу. В кінці програми Михайло Присяжнюк закликав усіх обійняти своїх батьків.

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