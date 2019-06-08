Сьогодні, 8 червня, свій день народження святкує талановита артистка Юлія Ауг. Відомій акторці серіалу «Кріпосна» виповнилося 49 років. Редакція сайту STB.UA вітає Юлію Ауг зі святом!

Юлія Ауг святкує день народження!

У підлітковому віці Юлія Ауг закохалася у хлопця та за компанію з ним відправилась вступати до театрального університету. Коханому не вдалось пройти конкурс, а Юлю, навпаки, — з радістю прийняли на навчання. Сьогодні Юлія одна з найвідоміших актрис в Україні і не тільки.

У своєму творчому арсеналі актриса має безліч нагород. Найвідоміші серед них: приз «Найкращий режисер» на II Міжрегіональному фестивалі «Театральний АтомГрад», приз «Кришталева маска» на фестивалі «Театральна весна».

У костюмованій мелодрамі «Кріпосна» Юлію Ауг глядачі побачили у новому амплуа. Жінка зіграла добру та занадто м’яку дружину багатого поміщика — Анну Червінську.

Редакція сайту STB.UA долучається до привітань та бажає актрисі творчих успіхів!

Не пропустіть другий сезон серіалу «Кріпосна» восени на телеканалі СТБ!

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