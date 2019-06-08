Компот із вишні на зиму: рецепт приготування покроково
08.06.2019
Смак магазинних соків ніколи не зрівняється з прохолодним домашнім компотом! Одним із найкорисніших справедливо вважають компот з вишні. Ця ягода багата вітамінами і мінералами, а тому має бути в раціоні впродовж усього року. Щоб насолоджуватися її смаком навіть тоді, коли за вікном холодно, варто вже зараз приготувати вишневий компот на зиму. Читайте, як зварити компот з вишні від редакції STB.UA.
Рецепт компоту з вишні покроково
Складові:
- 1 кг вишні
- 1 л води
- 200–250 г цукру
Приготування:
- Воду закип’ятити, додати цукор і варити до повного його розчинення.
- Наповнити стерилізовані банки вишнею по плечики і залити отриманим цукровим сиропом. Закрити кришками.
- Встановити банки в каструлю, залити водою і довести до кипіння. Пастеризувати 20 хв.
- Зняти каструлю з вогню і дати банкам охолонути. Поставити в темне прохолодне місце на 2 тижні.
Смачного!
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