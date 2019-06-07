Всесвітній день океанів в 2019 році відзначається щорічно 8 червня починаючи з 2009 року, коли указ про його затвердження було підписано Генеральною Асамблеєю ООН. Спеціально до Всесвітнього дня океанів, ми зібрали для вас найцікавіші факти про світовий океан, які ви не знали раніше. Читайте в матеріалі.

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Необхідність привертати увагу світової громадськості до океанів викликана тим, що людство, досягнувши небувалого технологічного розвитку, поставило під загрозу чистоту води на планеті, а також життя океанської флори і фауни.

Ми зібрали для вас кілька цікавих фактів про Світовий океан, щоб ще раз переконатися: океан – це наш скарб, який потрібно оберігати з любов’ю і почуттям відповідальності перед майбутніми поколіннями.

Цікаві факти про океан

Світовий океан займає майже 3/4 поверхні нашої планети і складається з 4 океанів: Атлантичного, Індійського, Тихого і Північного Льодовитого.

Вперше людство дізналося про масштаби Світового океану тільки в епоху Великих географічних відкриттів: в 1519–1522 роках португальський та іспанський мореплавець Фернан Магеллан здійснив першу в історії навколосвітню подорож.

Перша наукова експедиція з дослідження Світового океану відбулася 1872 року. Екіпаж британського судна «Челленджер», обладнаний лабораторіями та науковими інструментами, за 3 роки плавання зробив півсотні вимірювань глибини, 362 фіксації температури та 133 проби ґрунту. Так були закладені основи всієї майбутньої океанографії.

Світовий океан містить 96% всієї води на Землі.

Біля берегів Австралії розташований найбільший об’єкт, створений живими організмами, – Великий Бар’єрний риф, протяжність якого становить 2,5 тисячі км.

Світовий океан досліджений вченими менше, ніж найближчий космос. До початку XXI століття більш-менш вивчено 5% дна океану і 1% його товщі. Тому біологи вважають, що близько 86% видів живих організмів досі не відкриті.

Найбільшу частина кисню для планети Землі виробляє фітопланктон в океані.

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Світло проникає вглиб океану максимум на 1000 метрів, а середня глибина Світового океану – близько 4 км. Це означає, що більшість не відкритих поки видів живих організмів існують в непроглядній пітьмі.

Неприємна новина для любителів купатися в океані: всього в одному мілілітрі океанської води – мільйон бактерій і 10 мільйонів вірусів. І не всі вони нешкідливі…

У Світовому океані налічується 7 підводних водоспадів. Між Гренландією та Ісландією є найбільший – його висота близько 4 км.

Понад 90% торгових вантажів світу доставляються за допомогою судноплавства.

Китова акула – найбільша риба Світового океану. Деякі гіганти виростають до 12,5 метрів завдовжки і важать понад 20 тонн.

Кит – найбільша жива істота (до 33 метрів і до 150 тонн).

Найменша рибка Світового океану – Schindleria brevipinguis – живе на Великому Бар’єрному рифі й рідко коли виростає довше 9 мм.

Світовий океан існував на планеті за мільярди років до появи життя.

За 100 останніх років рівень Світового океану піднявся на 25 см.

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Швидкість звуку у воді приблизно в 5 разів більша, ніж у повітрі.

Для половини людей на планеті флора і фауна Світового океану – основне джерело їжі.

Акула є символом кровожерливості, хоча щороку від нападів акул помирає менше людей, ніж від укусів бджіл.

Щороку в Світовий океан скидається втричі більше сміття, ніж виловлюється риби.

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