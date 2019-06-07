Привітання з Днем медика
День медика в 2019 році в Україні святкується 16 червня. Привітання з Днем медика в віршах порадують ваших друзів-лікарів, нагадають, що їх цінують і люблять. Привітайте знайомих працівників медицини з Днем медика, щоб сказати їм «дякую» за одну з найважливіших робіт в світі. Оригінальні привітання у віршах знайдете в нашому матеріалі від редакції сайту STB.UA.
Привітання з днем медика у віршах
День медичного працівника –
це справді свято всенародне.
На честь людей, в чиїх руках
священне діло, благородне.
Здоров’я нації, народу –
державна справа нелегка,
Але ця справа звіку-зроду
є суттю й медпрацівника.
І в день, і в ніч, в мороз і в спеку
медпрацівник з людьми завжди,
в дорогу ближню чи далеку
він хворим йде допомогти.
Більше на тему: Куди поїхати на вихідні в Україні
***
Якщо раптом зі здоров’ям трапилася біда,
Люди в білих халатах завжди допоможуть,
Мчать з червоним хрестом по дорогах машини,
Для хороших лікарів всі хворі єдині,
Скільки щастя вони в цілому світі врятували,
Скільки радості людям вони принесли.
В цей святковий день, найдобріший на світі,
Хай їм сонце весняне лагідно світить,
Нехай не буде у них ні тривог, ні проблем,
Нехай сьогодні успіх посміхнеться їм усім,
Ми бажаємо їм щастя, терпіння, сили,
А кохання дуже ніжною і дуже красивою,
І звичайно здоров’я, щоб довго могли
Приносити вони радість всім людям на землі.
***
Медичний працівник, ти гордість держави!
Ти буваєш втомленим і не спиш ти ночей,
У цей день ми щиро вас всіх привітаємо
Санітарів і нянь, медсестер й лікарів.
Ви з рідкісної породи, що життя продовжують,
Повертають здоров’я і радість несуть:
І ми вам бажаємо – нехай супроводжують
Вас здоров’я, удача і радість несуть!
***
Хочеться сказати щось чудове,
Та не знаю, де знайти слова.
Чи ж опише хто зорю ранкову,
Що край неба сяйво розлива?
Ви чарівна, мов веселка ясна,
Що від неї радість огорта,
Мов троянда, ніжна і прекрасна,
Що в саду весною розцвіта.
Вас відразу щиро полюбила,
Як сестру, як подругу в путі,
Дякую я долі за цю милість,
Що звела із Вами у житті.
Скільки ж Ви людей урятували!
Вдячності від них нема кінця…
Віддаєте людям своє серце,
Щоб були здорові їх серця.
Більше на тему: Куди піти у Києві: афіша подій на червень 2019
***
Медпрацівник не Бог – людина,
але від нього, як від Бога,
для зцілення украй потрібна
недужим людям допомога.
І дай вам, Боже, всім надовго
здорового, безхмарного життя.
Для цього людям віддаєте
свої знання, і сили, й почуття.
Дорогі медики, спасибі вам за вашу роботу! Вітаємо з вашим професійним святом!
Привітання з днем медика у прозі
***
Бажаємо вам, медики, щастя цілющого, Любові, немов спирт, чистогану нешкідливого, Нехай радості будуть без ГМО, Не бачаться білочки і НЛО!
***
Дорогі Доктора! Наш фонд, наші діти і батьки вітають вас з професійним святом! Ваша робота почесна і важка, вона дарує життя і здоров’я. Ви проводите унікальні операції, даруєте батькам надію і допомагаєте боротися з найтяжчими недугами, діліться професіоналізмом і душевним теплом. Дякуємо за вашу працю!
***
Вітаю з Днем медика. Бажаю життя без уколів з боку близьких людей, без серцевих ран і травм душі. Нехай кожен день дарує посмішки вдячності пацієнтів, приємні сюрпризи від коханих, радісні новини та неймовірні сили для звершення усіх планів.
***
Вітаємо Вас з днем медичного працівника. Людина, що носить білий халат, не дарма асоціюється з чистотою і порятунком, з полегшенням болю та швидкою допомогою. Хай кожен день радує Вас вдячними відгуками людей, що звернулися до Вас за допомогою, хай поруч буде колектив однодумців і вірних друзів. Будьте здорові і повні сил!