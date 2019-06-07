Загинула учасниця шоу «Україна має талант» Алла Клішта
Молоду спортсменку, зірку «Україна має талант» Аллу Клішту жорстоко вбили. Тіло українки було знайдено у Німеччині за кілька тижнів після того, як його було скинуто в річку. Що відомо про смерть Алли Клішти? Читайте в матеріалі.
Молода мати, спортсменка, зірка улюбленого шоу була вбита за кордоном. Аллі Клішті було лише 33 роки. Пропажу зірки виявили колеги українки. Вона так і не з’явилася на своєму виступі у Німеччині. Алла припинила виходити на зв’язок у кінці квітня цього року. Про смерть дівчини повідомили в британському таблоїді «The Daily Mail».
Відомо, що пошукові дії поліції проходили кілька тижнів. Після чого стало відомо, що вбивство Алли Клішти сталося у Німеччині. Її тіло викинули на південному заході. Повідомляється, що українку було знайдено 18 травня. Зараз проводиться розслідування і встановлюються всі деталі жорстокого вбивства. Поки головним підозрюваним вважають коханого танцівниці.
Нагадуємо, що дівчина стала відома в Україні після участі в шоу «Україна має талант». Давайте вшануємо пам’ять Алли, переглянувши відео її виступів. До слова, зірка демонструє складний номер з обручами.