Молоду спортсменку, зірку «Україна має талант» Аллу Клішту жорстоко вбили. Тіло українки було знайдено у Німеччині за кілька тижнів після того, як його було скинуто в річку. Що відомо про смерть Алли Клішти? Читайте в матеріалі.

Молода мати, спортсменка, зірка улюбленого шоу була вбита за кордоном. Аллі Клішті було лише 33 роки. Пропажу зірки виявили колеги українки. Вона так і не з’явилася на своєму виступі у Німеччині. Алла припинила виходити на зв’язок у кінці квітня цього року. Про смерть дівчини повідомили в британському таблоїді «The Daily Mail».

Відомо, що пошукові дії поліції проходили кілька тижнів. Після чого стало відомо, що вбивство Алли Клішти сталося у Німеччині. Її тіло викинули на південному заході. Повідомляється, що українку було знайдено 18 травня. Зараз проводиться розслідування і встановлюються всі деталі жорстокого вбивства. Поки головним підозрюваним вважають коханого танцівниці.

Нагадуємо, що дівчина стала відома в Україні після участі в шоу «Україна має талант». Давайте вшануємо пам’ять Алли, переглянувши відео її виступів. До слова, зірка демонструє складний номер з обручами.

Video: Загинула учасниця шоу «Україна має талант» Алла Клішта ЗагинулаАлла Клішта, учасниця шоу Україна має талант. Від чого загинула Алла Клішта і що відомо про її смерть зараз, читайте в матеріалі

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ