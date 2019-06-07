М’ятний лікер – це ідеальний літній напій. Адже що може бути більш освіжаючим, ніж м’ята? Особливо свіжа, літня, яку можна додавати в чай, коктейлі та до десертів. Щоб зберегти відчуття приємної свіжості надовго, радимо приготувати м’ятний лікер. Спеціально для читачів STB.UA учасник «МастерШеф. Професіонали» Дмитро Шевченко приготував рецепт смачного м’ятного лікеру.

Більше на тему: Кавовий лікер: рецепт покроково

Складові:

М’ята – 40–50 г (2 склянки)

Якісна горілка або розведений 40–45% етиловий спирт – 1 літр

Цукор – 350 г (щоб напій вийшов м’якшим, краще замінити 200 г меду)

Вода – 250 мл

Рецепт:

Листя м’яти добре промиваємо, кладемо в ємність, в якій лікер буде настоюватися. Заливаємо горілкою і герметично закриваємо. Настоювати 2 тижні в темному місці при кімнатній температурі, кожні пару днів струшувати. Залежно від м’яти, рідина стане зеленуватою або світло-коричневою. Фільтруємо рідину через марлю, листя віджимаємо і можемо сміливо викидати – вони нам більше не потрібні. Готуємо сироп. У каструлі змішуємо воду та цукор, доводимо до кипіння і варимо протягом декількох хвилин, знімаємо піну (якщо використовуєте мед – не кип’ятити і постійно помішувати до розчинення меду). Охолоджуємо до кімнатної температури. Змішуємо м’ятну настоянку з сиропом, розливаємо у пляшки і щільно закриваємо. Витримуємо лікер в холодильнику ще місяць. За появи осаду – фільтруємо через кілька шарів марлі або через вату. В процесі витримки лікер може злегка потемніти або змінити колір із зеленого на коричневий – це нормально і на смак не впливає.

Більше на тему: Персиковый ликер: как приготовить в домашних условиях

Міцність такого м’ятного лікеру – 21–25 градусів, а зберігатися він може близько 2-х років.

Читайте більше цікавих новин в Viber і Telegram СТБ