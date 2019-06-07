Куди піти з дитиною? Це питання хвилює всіх батьків, які продумують плани на вихідні. Як же бути, якщо ви хочете провести час в ресторані та щоб при цьому улюблений непосида був поруч, не нудьгував і не вимагав з ним гратися. Ми підібрали для вас заклади Києва, в яких вашій дитині точно не буде нудно під час ваших посиденьок з друзями або романтичної вечері. Також своїм коментарем на цю тему поділилася ведуча «Вікна-новини» Тетяна Висоцька.

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BabyRock

Де: вул. Воздвиженська, 10-б, Зоологічна, 10

Це справжня територія дитинства – дорослим сюди вхід заборонений. Ви можете привести сюди дитину, поки самі відпочинете в сусідніх ресторанах «Полювання на овець» або «Любчик». Приміщення, в якому буде ваша дитина, обладнано камерами, і ви легко зможете подивитися в онлайні, чим зайнятий ваш малюк. А зайнятися в «BabyRock» є чим – інтерактивна, музична та кулінарна зони, ігрові приставки та аніматори, з якими дитині точно буде весело. Крім того, тут працює команда, яка знає про дитячі розваги буквально все. Ви також можете замовити для дитини їжу з ресторану, в якому відпочиватимете.

Бебі Бар

Де: Львівська пл., 4

Заклад, який підійде для дітей будь-якого віку. Спеціально для найменших у меню передбачені каші, фруктові та овочеві пюре та перетерті супи, а для зручності мам – пеленальний столик та стільчики для годування. У «Бебі Барі» можна провести дитячий день народження або просто відпочити, поки ваша дитина розважатиметься в ігровій кімнаті. З дітьми тут працюють аніматори, влаштовують вистави і проводять веселі шоу-програми. Крім того, ваша дитина може відвідати кулінарний майстер-клас або навчитися робити листівки та іграшки.

Гастрокафе «Тарілка»

Де: вул. Гришка, 9

Затишний сімейний ресторан з гарним інтер’єром і чудовою кухнею. Ви можете відпочивати у внутрішньому залі або ж у саду. У ресторані велике і різноманітне меню – знайдеться щось до смаку і для вас, і для вашого малюка. Аби дітям не було нудно, тут працюють аніматори, є дитячий майданчик з гірками та атракціонами, а також ігрова кімната. Крім того, дитину можна залишити з нянею. Для зручності батьків тут є стільчики для годування, манежі та пеленальний столик.

Вілла Рив’єра

Де: Дніпровська набережна, 14-д

Стильний ресторан із літньою терасою і видом на Дніпро. Тут велике і різноманітне меню, у якому є все – від устриць, суші та морепродуктів до піци та сирів, приготованих на власній сироварні. По суботах і неділях в ресторані працюють аніматори, проходять захопливі майстер-класи та влаштовують ігри з героями улюблених дитячих мультфільмів. У всі інші дні тижня тут передбачена ігрова кімната з купою іграшок.

Львівська майстерня шоколаду

Ви можете насолодитися горнятком ароматної кави з десертом, поки ваша дитина зануриться у світ шоколаду. Для того, щоб малюк відчув себе справжнім шоколатьє, йому видадуть спеціальну форму, всі необхідні інструменти та натуральний шоколад, з якого він власноруч приготує цукерки. А в кінці майстер-класу отримає сертифікат молодого майстра шоколадної справи.

Мумі-кафе

Де: вул. Княжий Затон, 4

Миле кафе на Лівому березі Києва, де ви можете відпочити, перекусити або випити кави, поки ваш малюк гратиметься в ігровій кімнаті або братиме участь у веселих розвагах від аніматорів. У закладі маленьке меню, але завжди свіжі продукти. У «Мумі-Кафе» також можна провести дитячий день народження з іграми, конкурсами, призами та кулінарними майстер-класами.

Прага

Де: пр. Академіка Глушкова, 1

Ідеальне місце для посиденьок з друзями, романтичних побачень і проведення будь-яких свят. Тут чудова кухня, меню оновлюють до кожного сезону і є хороша винна карта. Поки ви будете насолоджуватися відпочинком в ресторані, вашим дітям нудно точно не буде – крім того, що ресторан розташований у парку з озером, біля якого діти можуть погуляти, тут ще й обладнана ігрова кімната та дитячий майданчик. А ще «Празі» регулярно проводять майстер-класи для дітей, наприклад, із гончарної справи, орігамі, малювання тощо.

Шеф-кухар ресторану подбав про те, щоб дітям було смачно, і розробив для них спеціальне меню, в яке входять міні-бургери, крем-супи та багато інших страв.

А от ведуча «Вікна-новини» Тетяна Висоцька зізнається, що вже має багато улюблених місць в Києві, де подобатися відпочивати з сім’єю:

«Ми любимо їздити сім’єю в заміські комплекси, із зеленою зоною та місцем для відпочинку дітей. Один з найулюбленіших – «Українське село». Це етно-комплекс, де навіть переночувати можна і пройти майстер-клас з виготовлення ляльки-мотанки або горщика. У місті любимо «Канапу» на Андріївському узвозі, її, як правило, відвідуємо під час прогулянок Подолом. Там же, але на початку Верхнього Валу, нещодавно відкрили для себе “Полювання на овець”. Там дуже ситно та смачно».

Автор: Катерина Доброгорська

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