Як провести вихідні в червні 2019 року? Відповідь на це запитання знає редакція сайту STB.UA! Ми приготували для вас щось особливе — розповідь про культовий гурт Kiss та його майбутній концерт у Києві. Коли відбудеться захід? І що потрібно знати про популярний рок-колектив? Читайте подробиці в нашому матеріалі.

Як провести вихідні в червні 2019 року: концерт гурту Kiss «End Of The Road World Tour»

Один із найвидатніших рок-гуртів сучасності Kiss їде в Україну з грандіозним шоу! Перший та останній концерт у Києві колектив дасть в рамках свого світового турне «End Of The Road World Tour».

Де: НСК «Олімпійський», вул. Велика Васильківська, 55

Коли: 16 червня, 19:00

Ціна: від 999 грн

Квитки можна придбати на сайтах anshlag.com.ua, concert.ua, kiev.karabas.com, kontramarka.ua, parter.ua, kiev.ticketsbox.com.

Про гурт:

Kiss — культовий американський рок-гурт, який грає в таких жанрах, як глем-рок, хард-рок і авторському напрямі шок-рок. Колектив широковідомий своїми концертними шоу, що супроводжуються різними піротехнічними ефектами: яскраві феєрверки, гітари, які вибухають і димлять, «сплески крові», «дихання вогню» тощо. Ще одна «фішка» гурту — фірмовий концертний грим учасників.

У Kiss понад сорок п’ять золотих і платинових альбомів, а цифра проданих аудіозаписів перевищила 100 мільйонів. Також хлопці можуть похизуватися почесним місцем у «Залі слави рок-н-ролу».

Колектив було створено у січні 1973 року в Нью-Йорку. До першого складу увійшли музиканти Джин Сіммонс, Пол Стенлі, Пітер Крісс і Ейс Фрейлі.

Найпопулярнішими композиціями гурту Kiss можна назвати такі: «Strutter» (1974), «Deuce» (1974), «Rock and Roll All Nite» (1975), «Detroit Rock City» (1976), «Beth» (1976), «Love Gun» (1977), «I Was Made for Lovin ‘You» (1979), «I Love It Loud» (1982), «Lick It Up» (1983), «Heaven’s on Fire» (1984), «Forever»(1990), «Unholy» (1992), «God Gave Rock ‘N’ Roll to You II» (1992), «Psycho Circus» (1998).

У 2018 році під час телешоу America’s Got Talent колектив оголосив, що залишає сцену. Щоб попрощатися зі своїми шанувальниками, музиканти вирушать у світове турне. «Це буде найграндіозніше шоу з усіх, що ми коли-небудь робили, — заявили учасники Kiss. — Якщо ви любите нашу музику — приходьте. Якщо ви ніколи не бачили нас наживо — зараз саме час!».

У планах колективу відвідати близько 20 країн. Тур почнеться з концертів найбільшими містами Америки, а потім легендарний колектив вирушить до Європи.

«Все, що ми створили й завоювали за останні чотири десятиліття, було б неможливо без мільйонів людей, які приходили на наші концерти в клуби, концертні зали та на стадіони, — кажуть Kiss. — Цей тур буде справжнім святом для наших відданих фанатів і останнім шансом побачити Kiss для тих, хто ще не був на наших концертах. Ми збираємося піти зі сцени такими ж, якими зійшли на неї: непримиренними та неприборканими!».

Приходьте на концерт гурту Kiss «End Of The Road World Tour», і ваші вихідні в червні 2019 року стануть незабутніми!

Фото взято з Instagram: kissonline.

