Кавовий лікер: рецепт покроково від Дмитра Шевченка
Хочете дізнатися, як приготувати кавовий лікер в домашніх умовах? Цей смачний напій стане приємним доповненням до будь-якого меню. Дізнайтеся, як впоратися з приготуванням максимально швидко і просто. Спеціально для читачів STB.UA учасник «МастерШеф. Професіонали» Дмитро Шевченко підготував рецепт смачного кавового лікеру.
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Складові:
- Кава дрібного помелу – ¼ склянки
- Вода – 2 ¼ склянки
- Коричневий або білий цукор – 1 склянка
- Ваніль – 1 стручок
- Світлий ром – 1 ½ склянки
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Приготування кавового лікеру:
Насипати каву в скляну банку з кришкою. Влити туди 1 ¼ склянки чистої холодної води, закрити кришкою і гарненько струснути. Залишити суміш в холодильнику на 12 годин.
По закінченню терміну процідити через кавовий фільтр або марлю в іншу банку, накрити кришкою.
Приготувати сироп. У каструлі змішати цукор і 1 склянку води, довести до кипіння. Потім зняти з вогню і залишити остигати до кімнатної температури.
У скляну банку з кавою додати охолоджений сироп, ваніль і ром. Залишити настоюватися 3 дні.
По закінченню 3 днів прибрати з банки стручок ванілі, а сам лікер перелити в зручну пляшку.
Смачного!