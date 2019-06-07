Як виростити лимонне дерево з кісточки в домашніх умовах
07.06.2019
Як у домашніх умовах виростити лимон, аби улюблений фрукт радував вас цілий рік? Виявляється, це дуже легко і просто! Навіть з найменшої лимонної кісточки можна виростити ціле дерево. Читай покрокову інструкцію, як виростити лимон.
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Як виростити лимон у горщику?
- Насамперед потрібно підготувати насіння. Зберіть кісточки, краще великі, очистіть їх від зовнішньої оболонки і залиште на 6–7 днів у воді. Воду потрібно міняти щодня. Наша порада: садіть одразу кілька кісточок, адже зійти можуть не всі.
- На дно горщика необхідно покласти дренаж. Це можуть бути камінчики, горіхова шкаралупа, черепки тощо.
- Необхідно підготувати ґрунт. Можна купити в магазині готову суміш для цитрусів або приготувати його самостійно. Для цього змішайте перегній і листову землю 50 на 50, додайте торфу і піску. Після цього землю необхідно зволожити.
- Загостреним кінцем вниз садіть кісточки на глибину приблизно 2 см. Між насінням залишайте інтервали приблизно в 5 мм. Після посадки землю краще не поливати, а обприскувати з пульверизатора.
- Паростки можуть з’явитися за 2–4 тижні. Коли виросте більше чотирьох листочків, горщик можна поставити в тепле місце, але без прямих сонячних променів.
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Догляд за лимонним деревом:
- В кімнаті, де стоїть ваше лимонне дерево, потрібно створити вологий клімат. Для цього рослину потрібно частіше обприскувати.
- Навесні лимон обов’язково потрібно підрізати, це стимулюватиме ріст і цвітіння.
- Аби правильно сформувалася крона, горщик необхідно повертати на чверть щотижня. В майбутньому це вплине на кількість плодів.
- Молоде лимонне дерево потрібно пересаджувати раз на рік. Якщо влітку – то в липні, якщо взимку – то в лютому. Новий горщик краще брати на 5 см більше.
- Пам’ятайте, якщо ваше лимонне дерево зацвіте в перший рік – квітки необхідно обірвати, інакше він зачахне. Цвісти лимонному дереву можна тільки після того, як на ньому буде не менше 15 листочків.
- Восени з лимонного дерева можуть опадати листочки – це нормально.
- Якщо ви хочете, щоб ваше дерево приносило плоди, його необхідно прищепити. Інакше у вас буде просто декоративна і рослина з приємним ароматом.
- З лютого по вересень не забувайте підживлювати своє лимонне дерево біодобривами. Краще використовувати рідкі та в невеликій кількості.
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