Страви зі щавлю — це не тільки зелений борщ або солоні запіканки. Фіналістка «МастерШеф. Професіонали» Юлія Прохода зібрала для вас прості рецепти, які здивують незвичайним смаком, а приготування не забере багато часу. Читайте топ-5 рецептів страв зі щавлю в нашому матеріалі!

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Щавлеві щі з м’ясом яловичини та перепелиними яйцями

Інгредієнти (2 порції):

100 г щавлю

4 перепелиних яйця

120 г яловичої вирізки

140 г картоплі

1 лимон

1 велика цибулина (або 2–3 маленькі)

Петрушка

Соняшникова олія

Чорний мелений перець

Сіль

Приготування:

Зварити яловичину. Налити в каструлю 1 л води, покласти м’ясо, довести до кипіння. Посолити, поперчити, варити на помірному вогні 20 хв., знімаючи накип. Нарізати картоплю невеликими брусочками. Варити разом з м’ясом 10 хв. Відварити перепелині яйця в солоній воді. Охолодити в проточній воді, очистити від шкаралупи, розрізати навпіл. Нарізати цибулю соломкою, підсмажити на пательні до легкого золотистого відтінку. Додати в щі, варити 2 хв. Нарізати щавель широкими смужками, разом з лимонним соком додати в щі. Дістати з каструлі м’ясо, нарізати великими шматочками, закинути назад. Перевірити на готовність всі інгредієнти. Подавати з перепелиними яйцями та дрібно порубаною петрушкою.

Теплий салат зі щавлем

Інгредієнти (1 порція):

6 печериць

½ баклажана

½ солодкого перцю

Щавель

Петрушка

Соєвий соус

Рослинна олія

Оцет (бажано рисовий)

Приготування:

Нарізати дольками баклажан й печериці. Перець нарізати соломкою. Змішати соєвий соус й оцет. Обсмажити баклажани до золотистої скоринки, викласти окремо. Смажити печериці на сильному вогні протягом 2 хв. Потім додати перець, смажити ще 1 хв. До готових овочів викласти баклажани, все заправити сумішшю соєвого соусу й оцту. Прогріти 1 хв. на пательні. На тарілці розкласти чисті листки молодого щавлю. Викласти на листя салат, прикрасити петрушкою. Подавати теплим.

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Смажений щавель з винним оцтом

Інгредієнти:

6 кг щавлю

2 зубчики часнику

1,5 ст. л. білого винного оцту

6 ст. л. оливкової олії

Сіль

Приготування:

Видалити стебла, промити листя щавлю. Налити у велику каструлю 3–4 л. води, додати 1 ст. л. солі. Додати в каструлю щавель, довести до кипіння. Варити 10 хв. Злити воду з готового щавлю. Дрібно порізати листя. Розігріти на пательні оливкову олію. Плоскою стороною леза почавити часник, додати до олії. Смажити, поки зубчики не потемніють, потім дістати й викинути. Додати в пательню щавель. Готувати помішуючи. Прибрати сковорідку з плити, полити листя винним оцтом. Подавати теплим.

Шарлотка зі щавлю

Інгредієнти (6 порцій):

200 г щавлю

1 склянка цукру

3 курячих яйця

1 склянка пшеничної муки

Вершкове масло (за смаком)

Приготування:

Промити щавель, нарізати локшиною. Збити яйця з цукром. Потім додати борошно, посолити й розмішати. Додати в отриману суміш щавель, вимісити тісто. Розігріти духовку. Змастити форму для запікання вершковим маслом. Помістити тісто у форму. Випікати в духовці 20–30 хв.

Смузі зі щавлю й ананаса

Інгредієнти (4 порції):

700 г ананаса

1 пучок щавлю

50 г молодого шпинату

2 апельсина

½ лайма

Приготування:

Щавель добре промити, обсушити й помістити в блендер разом із листям молодого шпинату. Очистити ананас, видалити серцевину. Нарізати середніми шматочками. Додати в блендер. Вичавити сік з апельсинів, лайма. Сік апельсинів додати в блендер. Всі інгредієнти в блендері пробити на максимальній швидкості близько 3–5 хв. Потім спробувати на баланс кислого-солодкого. Додати лайм за смаком і пробити ще раз. Подавати, прикрасивши шматочком ананаса.

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