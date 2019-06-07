Апельсинові млинці: рецепт від актриси Анни Сагайдачної
Апельсинові млинці — дійсно смачний десерт з приємним цитрусовим смаком і ароматом. Якщо ви ніколи не пекли такі млинці, обов’язково спробуйте. Зірка серіалу «Кріпосна» Анна Сагайдачна не тільки талановита актриса, але й чудовий кулінар. Артистка поділилася покроковим рецептом апельсинових млинців.
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Інгредієнти для приготування тіста:
- Яйця — 3 шт.
- Цукор — 20 г
- Апельсиновий лікер (наприклад, куантро) — 50 г
- Просіяна мука — 130 г
- Сіль — за смаком
- Апельсинова цедра — за смаком
- Молоко — 300 мл
- Горіхове масло (вершкове масло)— 60 г
Спосіб приготування тіста:
- Змішати віничком для збивання яйця, цукор та додати апельсиновий лікер.
- Додати в суміш просіяну муку, сіль та апельсинову цедру. Добре перемішати суміш, щоб не було грудочок.
- Обережно влити гаряче молоко та горіхове масло. Якщо у вас немає горіхового масла, берете звичайне вершкове та прогріваєте в сотейнику, поки не побачите на дні коричневий осад. Пахнути масло буде дійсно смаженими горіхами.
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Інгредієнти начинки для апельсинових млинців:
- Сир — за смаком
- Цукрова пудра — за смаком
- Цукати з апельсинової цедри — за смаком
Спосіб приготування начинки для апельсинових млинців:
- Перетираємо творог у блендері до стану пасти.
- Додаємо в суміш цукрову пудру та нарізані цукати.
Тісто готове, начинка теж — можна смажити апельсинові млинці!
Анна Сагайдачна рекомендує кількість інгредієнтів розділити навпіл. Тому що за таким рецептом вийде ціла гора млинців!