Апельсинові млинці — дійсно смачний десерт з приємним цитрусовим смаком і ароматом. Якщо ви ніколи не пекли такі млинці, обов’язково спробуйте. Зірка серіалу «Кріпосна» Анна Сагайдачна не тільки талановита актриса, але й чудовий кулінар. Артистка поділилася покроковим рецептом апельсинових млинців.

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Інгредієнти для приготування тіста:

Яйця — 3 шт.

Цукор — 20 г

Апельсиновий лікер (наприклад, куантро) — 50 г

Просіяна мука — 130 г

Сіль — за смаком

Апельсинова цедра — за смаком

Молоко — 300 мл

Горіхове масло (вершкове масло)— 60 г

Спосіб приготування тіста:

Змішати віничком для збивання яйця, цукор та додати апельсиновий лікер. Додати в суміш просіяну муку, сіль та апельсинову цедру. Добре перемішати суміш, щоб не було грудочок. Обережно влити гаряче молоко та горіхове масло. Якщо у вас немає горіхового масла, берете звичайне вершкове та прогріваєте в сотейнику, поки не побачите на дні коричневий осад. Пахнути масло буде дійсно смаженими горіхами.

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Інгредієнти начинки для апельсинових млинців:

Сир — за смаком

Цукрова пудра — за смаком

Цукати з апельсинової цедри — за смаком

Спосіб приготування начинки для апельсинових млинців:

Перетираємо творог у блендері до стану пасти. Додаємо в суміш цукрову пудру та нарізані цукати.

Тісто готове, начинка теж — можна смажити апельсинові млинці!

Анна Сагайдачна рекомендує кількість інгредієнтів розділити навпіл. Тому що за таким рецептом вийде ціла гора млинців!



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от 🌟Anna Sagaidachnaya 🌟🎬 (@annasagaidachnaya) 7 Июн 2019 в 5:05 PDT

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