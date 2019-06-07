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Апельсинові млинці: рецепт від актриси Анни Сагайдачної

07.06.2019

Апельсинові млинці — дійсно смачний десерт з приємним цитрусовим смаком і ароматом. Якщо ви ніколи не пекли такі млинці, обов’язково спробуйте. Зірка серіалу «Кріпосна» Анна Сагайдачна не тільки талановита актриса, але й чудовий кулінар. Артистка поділилася покроковим рецептом апельсинових млинців.

апельсинновые блины

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Інгредієнти для приготування тіста:

  • Яйця — 3 шт.
  • Цукор — 20 г
  • Апельсиновий лікер (наприклад, куантро) — 50 г
  • Просіяна мука — 130 г
  • Сіль — за смаком
  • Апельсинова цедра — за смаком
  • Молоко — 300 мл
  • Горіхове масло (вершкове масло)— 60 г

Спосіб приготування тіста:

  1. Змішати віничком для збивання яйця, цукор та додати апельсиновий лікер.
  2. Додати в суміш просіяну муку, сіль та апельсинову цедру. Добре перемішати суміш, щоб не було грудочок.
  3. Обережно влити гаряче молоко та горіхове масло. Якщо у вас немає горіхового масла, берете звичайне вершкове та прогріваєте в сотейнику, поки не побачите на дні коричневий осад. Пахнути масло буде дійсно смаженими горіхами.

апельсинновые блины

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Інгредієнти начинки для апельсинових млинців:

  • Сир — за смаком
  • Цукрова пудра — за смаком
  • Цукати з апельсинової цедри — за смаком

Спосіб приготування начинки для апельсинових млинців:

  1. Перетираємо творог у блендері до стану пасти.
  2. Додаємо в суміш цукрову пудру та нарізані цукати.

Тісто готове, начинка теж — можна смажити апельсинові млинці!

Анна Сагайдачна рекомендує кількість інгредієнтів розділити навпіл. Тому що за таким рецептом вийде ціла гора млинців!


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Публикация от 🌟Anna Sagaidachnaya 🌟🎬 (@annasagaidachnaya)

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