15 випуск «Один за всіх»-13: мати хоче відправити вагітну доньку в психіатричну клініку
07.06.2019
У 15 випуску команда «Один за всіх»-13 розбиратиметься у сімейному конфлікті між матір’ю і дочкою. Двадцятирічну Діану, яка зараз вагітна другою дитиною, власна мати хоче відправити до психіатричної клініки на лікування. Жінка переконана, що її дочка психічно нестабільна. Як вирішиться конфлікт і яку сумну сімейну правду розкриють експерти і ведучий?
У 15 випуску «Один за всіх»-13 ви дізнаєтеся:
- Які приховані образи зробили двох рідних жінок лютими ворогами?
- Через якого чоловіка мати і дочка готові вбити одна одну?
- Чи потрібно рятувати дітей від божевільної матері Діани?
- Кому з цієї родини дійсно потрібна медична допомога?
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Дивіться повний 15 випуск «Один за всіх»-13 від 09.06.2019 вже завтра о 21:00 в ефірі телеканалу СТБ. А о 22:15 — онлайн на офіційному сайті!
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