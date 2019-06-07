15 випуск «Один за всіх»-13: мати хоче відправити вагітну доньку в психіатричну клініку

У 15 випуску команда «Один за всіх»-13 розбиратиметься у сімейному конфлікті між матір’ю і дочкою. Двадцятирічну Діану, яка зараз вагітна другою дитиною, власна мати хоче відправити до психіатричної клініки на лікування. Жінка переконана, що її дочка психічно нестабільна. Як вирішиться конфлікт і яку сумну сімейну правду розкриють експерти і ведучий?

У 15 випуску «Один за всіх»-13 ви дізнаєтеся:

Які приховані образи зробили двох рідних жінок лютими ворогами? Через якого чоловіка мати і дочка готові вбити одна одну? Чи потрібно рятувати дітей від божевільної матері Діани? Кому з цієї родини дійсно потрібна медична допомога?

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Дивіться повний 15 випуск «Один за всіх»-13 від 09.06.2019 вже завтра о 21:00 в ефірі телеканалу СТБ. А о 22:15 — онлайн на офіційному сайті!

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